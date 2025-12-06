Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3031180
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

तेजस्वी यादव के लंदन दौरे पर बवाल! जदयू सांसद का तंज- 'गए हैं क्रिसमस मनाने'

Tejashwi Yadav News: जदयू सांसद ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव को विधानसभा सत्र के दौरान नहीं जाना चाहिए था. उन्हें यहां गरीबों और प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहिए था. लेकिन इससे लोगों के बीच उनके प्रति गलत संदेश भी गया है. उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि हार को भुलाने के लिए वे लंदन गए हैं. हो सकता है कि वे लंदन में ही समीक्षा बैठक करें.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Dec 06, 2025, 01:37 PM IST

Trending Photos

'क्रिसमस बनाने लंदन गए हैं तेजस्वी यादव', जदयू सांसद ने कसा तंज (File Photo)
'क्रिसमस बनाने लंदन गए हैं तेजस्वी यादव', जदयू सांसद ने कसा तंज (File Photo)

Tejashwi Yadav Foreign Tour: जदयू के सांसद रामप्रीत मंडल ने राजद नेता तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर कटाक्ष किया है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की पत्नी क्रिश्चियन हैं, इसलिए वे क्रिसमस मनाने के लिए लंदन गए हैं. सांसद रामप्रीत मंडल ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के साथ-साथ अपनी पार्टी राजद के 'राजकुमार' भी हैं. मैंने सुना है कि हार को भुलाने के लिए वे लंदन गए हैं. हो सकता है कि वे लंदन में ही समीक्षा बैठक करें. उन्होंने आगे कहा कि उनकी पत्नी क्रिश्चियन हैं. दिसंबर महीने में 25 तारीख को क्रिसमस मनाया जाता है. तेजस्वी यादव क्रिसमस मनाने के लिए लंदन गए हैं.

जदयू सांसद ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव को विधानसभा सत्र के दौरान नहीं जाना चाहिए था. उन्हें यहां गरीबों और प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहिए था. लेकिन इससे लोगों के बीच उनके प्रति गलत संदेश भी गया है. लोगों का विश्वास तेजस्वी यादव से उठता जा रहा है.

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर रामप्रीत मंडल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच ऐतिहासिक बैठक हुई. कई बड़े समझौते हुए हैं. उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत-रूस के संबंध और मजबूत होंगे. इससे भारत को आंख दिखाने वाले दूसरे देश भी सचेत हो जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

रामप्रीत मंडल ने आगे कहा कि भारत और रूस के रिश्ते 70 साल पुराने हैं. पहले जब भी राष्ट्रपति आते थे, तो वे भारत में तीन या चार दिन रुकते थे. मेरी इच्छा थी कि यह दौरा भी तीन या चार दिन का होता ताकि ज्यादा बातचीत हो पाती.

यह भी पढ़ें: तेज प्रताप को लगा '3.56 वोल्ट' का झटका! 3 साल से नहीं भरा बिजली का बिल, अब होगी जांच

धीरेंद्र शास्त्री के 'गीता पाठ' वाले बयान पर उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र से हम आते हैं, वहां लगभग गांव और घर में गीता का पाठ किया जाता है. वे कहीं भी जाएं, इसके लिए स्वतंत्र हैं. रामप्रीत मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई में जाकर भगवान की पूजा की. वहां भी मंदिर बना है. धीरेंद्र शास्त्री जहां भी चाहें अपनी पूजा करें, इससे किसी को आपत्ति नहीं है.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: ग्रेजुएट्स ध्यान दें! बिहार में अब घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरकर बनिए MLC वोटर

TAGS

JDU MP Ramprit MandalTejashwi YadavBihar News

Trending news

CM nitish kumar
CM नीतीश ने बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर को याद किया, महापरिनिर्वाण दिवस पर दी श्रद्धांजलि
Bihar Citizen CCTNS Portal
क्या है बिहार सिटीजन CCTNS पोर्टल? जिसका गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ
Bhojpuri Hits
'तोहरा बोखार बाटे भीतर', पवन सिंह ने मोनालिसा के साथ किया 'थर्मामीटर' वाला प्यार
Tej Pratap Yadav
तेज प्रताप को लगा '3.56 वोल्ट' का झटका! 3 साल से नहीं भरा बिजली का बिल, अब होगी जांच
Khesari Lal Yadav
'तुम्हारी खामोशी भी चुभती है और तुम्हारे आंसू भी...', आखिर खेसारी ने ऐसा क्यों लिखा?
Samastipur News
दो बच्चों की मां ने ब्लेड से काटी हाथ की नस, बोलीं- पति अपने पिता से मिला और फिर...
JP Nadda
दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष झारखंड में, आज देवघर में अहम कार्यक्रम
Samar Singh
'बिंदियां पर बिजली बिहार में गिराई', समर सिंह और शिल्पी राज के गाने मचाया धमाल
Jamui News
जिंदा हैं, वोट भी दिया... फिर भी मृत घोषित! जमुई में पेंशन घोटाले का बड़ा खुलासा
Bihar News
जितना हुआ दिल्ली-पटना की फ्लाइट का किराया... उतने में तो विदेश घूम आइएगा!