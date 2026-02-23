Advertisement
'सीएम नीतीश ने काम किया, लेकिन यूनिवर्सिटीज में सुधार नहीं', संजय झा ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल

JDU MP Sanjay Jha News: जदयू राज्यसभा सदस्य संजय झा ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधारने का प्रयास किया, लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 23, 2026, 07:49 PM IST

संजय झा ने बिहार के विश्वविद्यालयों की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया
संजय झा ने बिहार के विश्वविद्यालयों की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया

JDU MP Sanjay Jha on Bihar Government: जदयू के राष्टीय कार्यकारणी संजय झा 23 फरवरी, 2026 दिन सोमवार को दरभंगा पहुंचे. यहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी ही सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका.

संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधारने का प्रयास किया, लेकिन कुलपतियों की नियुक्ति और उनके एजेंडा की वजह से व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना कठिन रहा. उन्होंने आरोप लगाया कि कुलपति अपने स्तर पर निर्णय लेते हैं, जिनका छात्रों या राज्य सरकार की प्राथमिकताओं से सीधा संबंध नहीं रहता है.

उन्होंने विशेष रूप से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का उदाहरण देते हुए कहा कि वे स्वयं सिंडिकेट सदस्य के रूप में एक बैठक में मौजूद थे, जहां सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को पीएचडी की उपाधि देने का प्रस्ताव आया था. संजय झा ने कहा कि मैंने उस समय सवाल उठाया था कि मिथिला विश्वविद्यालय से उनका क्या संबंध है? बाद में उन्हें बताया गया कि यह निर्णय चांसलर की पैरवी पर लिया गया था.

राज्यसभा सांसद संजय झा ने आगे कहा कि वे केवल मिथिला विश्वविद्यालय की नहीं, बल्कि पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थिति की बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया में ही मूल समस्या है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है.

संजय झा ने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा पर पर्याप्त राशि खर्च करती है, लेकिन अगर विश्वविद्यालय प्रशासन स्वतंत्र एजेंडा के तहत काम करेगा, तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार मुश्किल है. उन्होंने यह भी कहा कि जनता के बीच सच्चाई आनी चाहिए और विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए ठोस और पारदर्शी व्यवस्था जरूरी है.

