Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2993405
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

भूलेगा नहीं बिहार! जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने दिखाई लालू राज की तस्वीरें; नीतीश को बताया विकास का नायक

Bihar chunav 2025: जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पटना में एक प्रदर्शनी लगाकर लालू राज के दौर की अराजकता और हिंसा को दिखाया, साथ ही नीतीश कुमार के शासन को विकास का प्रतीक बताया.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Nov 08, 2025, 10:49 AM IST

Trending Photos

भूलेगा नहीं बिहार! जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने दिखाई लालू राज की तस्वीरें; नीतीश को बताया विकास का नायक

Neeraj Kumar on Lalu Raj Exhibition: बिहार की राजनीति में आज एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने अपने सरकारी आवास पर एक विशेष प्रदर्शनी लगाई है. इस प्रदर्शनी में उन्होंने लालू यादव के शासनकाल यानी लालू राज के दौर को दिखाने की कोशिश की है.

लालू राज की घटनाओं की झलक
इस प्रदर्शनी में कई पोस्टर और दस्तावेज लगाए गए हैं जिनमें उस दौर की घटनाओं का जिक्र है. एक पोस्टर पर लिखा है. "भूलेगा नहीं बिहार वह लालूवाद का जंगल राज, वह दौर जब कानून डरा था और अपराधी चला था" वहीं दूसरे पोस्टर में लिखा गया है. "भूलेगा नहीं बिहार वह जातीय विद्वेष और बंदूक का शासन, वह 118 नरसंहार जब इंसानियत रोई थी और सत्ता मुस्कुरा रही थी." इन पोस्टरों के जरिए नीरज कुमार ने उस दौर की हिंसा, अराजकता और अव्यवस्था को दिखाया है.

विकास के प्रतीक के रूप में नीतीश कुमार
दूसरी तरफ, उसी प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास के नायक के रूप में दिखाया गया है. दीवारों पर ऐसे कई पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार में हुए बदलावों जैसे सड़कों का विकास, बिजली-पानी की व्यवस्था, महिलाओं की भागीदारी और शिक्षा सुधार के बारे में दिखाया गया है. नीरज कुमार ने कहा कि यह प्रदर्शनी दो दौरों की तुलना करना है. एक वह जब बिहार अंधकार में था, और दूसरा वह जब नीतीश कुमार के द्वारा राज्य को विकास की राह पर लाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

अखबारों की सुर्खियों में पुराना बिहार
प्रदर्शनी में देश-विदेश के कई अखबारों की पुरानी सुर्खियां भी लगाई गई हैं, जिनमें लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर आलोचनात्मक खबरें छपी थीं. इन अखबारों में उस दौर के अपराध, जातीय संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता को दिखाया गया है.

लोगों में चर्चा
इस प्रदर्शनी को देखने के लिए कई पत्रकार, आम लोग और पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे, सबने इसे राजनीतिक संदेश देने का अनोखा तरीका बताया. नीरज कुमार का कहना है कि बिहार के लोगों को याद दिलाना जरूरी है कि राज्य किन परिस्थितियों से निकलकर यहां तक पहुंचा है.

नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू
"यह प्रदर्शनी बिहार की जनता को सच्चाई दिखाने के लिए है. एक दौर वह था जब बिहार हिंसा से जूझ रहा था, और आज बिहार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनता को यह फर्क समझना जरूरी है."

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

bihar chunav 2025JDU

Trending news

bihar muzaffarpur news
चुनाव के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 'नो-एंट्री' जैसे हालात!
Bihar Chuanv 2025
पहले चरण में 64.69 प्रतिशत नहीं 65.8% हुआ है मतदान, ECI ने जारी किया फाइनल आंकड़ा
bihar jehanabad news
Jehanabad News: घरेलू हिंसा की हद! शराबी पति ने पत्नी को चाकू से गोदा
Ghatsila By-Election 2025
Ghatsila Bypoll: बीजेपी के 5 महारथी बनाम हेमंत-कल्पना की जोड़ी की टक्कर
Samastipur News
दो लाशें, एक फंदा! प्रेम कहानी का खौफनाक अंत, हत्या या आत्महत्या की उलझी गुत्थी
LK Advani
लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी बन गई बिहार की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट
Jharkhand Crime News
पाकुड़ पुलिस की कार्रवाई, मकबूल शेख हत्याकांड और गिरोह का किया भंड़ाफोड़
Begusarai Accident News
Begusarai Accident News: ट्रेन में सफर बना मौत का कारण, जानें पूरा मामला
bihar chunav 2025
लालगंज में RJD कार्यकर्ताओं ने दलित परिवार को नहीं डालने दिया वोट! बूथ पर किया बवाल
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: दूसरे चरण में 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, आज NDA और महागठबंधन की ताबड़तोड़ रैलियां