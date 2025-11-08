भूलेगा नहीं बिहार! जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने दिखाई लालू राज की तस्वीरें; नीतीश को बताया विकास का नायक

Neeraj Kumar on Lalu Raj Exhibition: बिहार की राजनीति में आज एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने अपने सरकारी आवास पर एक विशेष प्रदर्शनी लगाई है. इस प्रदर्शनी में उन्होंने लालू यादव के शासनकाल यानी लालू राज के दौर को दिखाने की कोशिश की है.

लालू राज की घटनाओं की झलक

इस प्रदर्शनी में कई पोस्टर और दस्तावेज लगाए गए हैं जिनमें उस दौर की घटनाओं का जिक्र है. एक पोस्टर पर लिखा है. "भूलेगा नहीं बिहार वह लालूवाद का जंगल राज, वह दौर जब कानून डरा था और अपराधी चला था" वहीं दूसरे पोस्टर में लिखा गया है. "भूलेगा नहीं बिहार वह जातीय विद्वेष और बंदूक का शासन, वह 118 नरसंहार जब इंसानियत रोई थी और सत्ता मुस्कुरा रही थी." इन पोस्टरों के जरिए नीरज कुमार ने उस दौर की हिंसा, अराजकता और अव्यवस्था को दिखाया है.

विकास के प्रतीक के रूप में नीतीश कुमार

दूसरी तरफ, उसी प्रदर्शनी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विकास के नायक के रूप में दिखाया गया है. दीवारों पर ऐसे कई पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार में हुए बदलावों जैसे सड़कों का विकास, बिजली-पानी की व्यवस्था, महिलाओं की भागीदारी और शिक्षा सुधार के बारे में दिखाया गया है. नीरज कुमार ने कहा कि यह प्रदर्शनी दो दौरों की तुलना करना है. एक वह जब बिहार अंधकार में था, और दूसरा वह जब नीतीश कुमार के द्वारा राज्य को विकास की राह पर लाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

अखबारों की सुर्खियों में पुराना बिहार

प्रदर्शनी में देश-विदेश के कई अखबारों की पुरानी सुर्खियां भी लगाई गई हैं, जिनमें लालू प्रसाद यादव के शासनकाल पर आलोचनात्मक खबरें छपी थीं. इन अखबारों में उस दौर के अपराध, जातीय संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता को दिखाया गया है.

लोगों में चर्चा

इस प्रदर्शनी को देखने के लिए कई पत्रकार, आम लोग और पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे, सबने इसे राजनीतिक संदेश देने का अनोखा तरीका बताया. नीरज कुमार का कहना है कि बिहार के लोगों को याद दिलाना जरूरी है कि राज्य किन परिस्थितियों से निकलकर यहां तक पहुंचा है.

नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू

"यह प्रदर्शनी बिहार की जनता को सच्चाई दिखाने के लिए है. एक दौर वह था जब बिहार हिंसा से जूझ रहा था, और आज बिहार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनता को यह फर्क समझना जरूरी है."

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!