Bihar Politics: 'घर से नहीं निकल रहे हैं...', तेजस्वी यादव पर नीरज कुमार का तंज, परिवारवाद पर कही ये बात

Neeraj Kumar On Tejashwi Yadav: बिहार की नई सरकार में गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को मिलने को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है. विपक्ष की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं, सरकार पर सारा कंट्रोल बीजेपी का है. विपक्ष के आरोपों पर अब जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है. नीरज कुमार ने कहा कि यह हमारे गठबंधन के अंदर का फैसला है. गठबंधन के साथियों को जिम्मेदारी दी गई है और जिन्हें जिम्मेदारी दी गई, वह उसका पालन कर रहे हैं. नीरज कुमार ने कहा कि जब माननीय गृह मंत्री (सम्राट चौधरी) ने खुद कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम होगा, तो इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है. गृह मंत्री के बयान से साफ है कि नेता नीतीश कुमार हैं.

राजद नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए नीरज कुमार ने कहा कि विपक्ष के नेता घर से नहीं निकल रहे हैं, वे खिड़की से देख रहे हैं. बिहार में एक जैसे वोट आने और कम वोटों से महागठबंधन प्रत्याशियों की हार पर उठ रहे सवालों पर जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि कई ऐसी सीट हैं, जहां पर जेडीयू और भाजपा सहित एनडीए के प्रत्याशियों की हार हुई है, तो इस पर किसी तरह का सवाल खड़ा करना गलत है. वहीं परिवारवाद को लेकर नीरज कुमार ने कहा कि यह तो वही बात हो गई कि जेल में बैठा हुआ अपराधी, अपराध की बात करता है. परिवारवाद की बात वह लोग करते हैं, जो खुद भाई-बहन और परिवार के अंदर सब कुछ समेटे हैं.

मौलाना अरशद मदनी के बयान पर नीरज कुमार ने कहा कि ये हिंदुस्तान है. हिंदुस्तान की जम्हूरियत इतनी सुरक्षित और संरक्षित है और आप ‘न्यूयॉर्क’ जा रहे हैं? नीतीश कुमार की तरफ नजरें तो इनायत कर लीजिए. फैजान मुस्तफा चाणक्य नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर हैं जो देश में एक मानक माना जा रहा है. मजहरुल हक अरबी-फ़ारसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉ मोहम्मद आलमगीर हैं. उन्होंने आगे कहा कि यहां लोकतंत्र है, संविधान है और यहां देश के हर जाति व धर्म के लोगों को काम करने का अधिकार है.