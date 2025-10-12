'लालू यादव बड़े नसीब वाले, मिला एक साथ दो काम करने का मौका', आखिर JDU नेता ने ऐसा क्यों कहा?

Bihar Chuanv 2025: जनता दल यूनाइटेड (JDU) के प्रवक्ता नीरज कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल मुखिया लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा राहुल गांधी के ड्राइवर बनने के बाद खुद को महागठबंधन का नेता साबित करने के लिए दोनों दिल्ली दरबार पहुंचे हैं. जदयू नेता ने तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव बड़े नसीब वाले हैं. उन्हें एक साथ दो काम करने का शानदार मौका मिला है. एक तरफ वे महागठबंधन की सीट बंटवारे की गांठ सुलझाएंगे, दूसरी तरफ 'लैंड फॉर जॉब' मामले में कोर्ट में पेशी भी देंगे. वे सामाजिक समारोह में नहीं, बल्कि दिल्ली दरबार में याचना मांगने पहुंच गए हैं.

लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में हो रही यह दुर्गति

तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि वे महागठबंधन का नेता बनना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी के ड्राइवर बनने के बाद भी उनकी पार्टी को सीट मांगने के लिए दिल्ली पहुंचना पड़ रहा है और यह दुर्गति लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी में हो रही है. तेजस्वी यादव के पलायन वाले बयान पर जदयू नेता ने कहा कि अगर पलायन रोकना है, तो पहले राजनीतिक पलायन का उदाहरण पेश करें. तेजस्वी यादव ने संजय यादव को हरियाणा से लाकर राज्यसभा भेजा, क्या बिहार में यादव समुदाय का कोई प्रतिनिधि नहीं था। पहले इस पर ध्यान देना चाहिए था. उन्होंने तेजस्वी से पूछा कि आपने दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी, फार्महाउस और अन्य जगहों पर जो संपत्ति जमा की है, उसे बेचकर बिहार में निवेश क्यों नहीं करते? आप आर्थिक पलायन को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? सर्वेक्षणों के अनुसार, बिहार में 94.5 प्रतिशत लोग गांवों और कस्बों में रहते हैं. नीरज कुमार ने तेजस्वी को पलायन को लेकर खुले मंच पर बहस की चुनौती दी.

उन्होंने कहा कि जातिगत सर्वे की रिपोर्ट लाएं, जिसमें पूरा विवरण है. राजनीतिक पलायन के लिए आप गुनहगार हैं। बिहार में आम लोग सुरक्षित हैं. सीट बंटवारे को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एकजुट है और मजबूती से चुनावी मैदान में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे. तेजस्वी से सवाल करते हुए जदयू नेता ने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक रहे, वहां कितना विकास किया? इसका ब्योरा दीजिए और बताइए कि क्या आप उसी सीट से फिर चुनाव लड़ेंगे? नीतीश कुमार की सरकार ने बिजली, पुल-पुलिया और हर पंचायत में स्कूल खोले। तेजस्वी ने विधायक निधि से कितना काम किया, इसका श्वेत पत्र जारी करें, वरना हम करेंगे.

-आईएएनएस

