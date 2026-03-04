नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के कयासों को जेडीयू ने दिया बड़ा झटका, ताजा एक्स पोस्ट में क्या कहा पार्टी ने

CM Nitish Kumar: बिहार के राजनीतिक गलियारों में होली के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर खूब चर्चा होने लगी. सियासी हलकों में अटकल बाजियों का दौर निकल पड़ा. चर्चा होने लगी कि राज्यसभा चुनाव के जरिए सीएम नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं. हालांकि, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया और जारी इन कयासों को जदयू के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बड़ा झटका दे दिया.

दरअसल, जदयू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नीतीश कुमार बिहार के सर्वस्वीकार्य नेता हैं. उनकी लोकप्रियता आज हर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है. लोगों का यह स्नेह और अपार समर्थन ही उनकी वास्तविक पहचान है. इसी कैप्शन के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया.

अब जदयू के इस ताजा आधिकारिक पोस्ट को लेकर मायने निकाले जाने लगे हैं. कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा ना जाए, यह केवल एक कयासबाजी भर हो और मीडिया की महज सुर्खियों भर ही हो.