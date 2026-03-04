Advertisement
नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने के कयासों को जेडीयू ने दिया बड़ा झटका, ताजा एक्स पोस्ट में क्या कहा पार्टी ने

Bihar Politics: सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होने की अटकलें को जदयू के एक पोस्ट ने बड़ा झटका दिया है. जदयू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नीतीश कुमार बिहार के सर्वस्वीकार्य नेता हैं. उनकी लोकप्रियता आज हर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है.

 

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 04, 2026, 08:42 PM IST

सीएम नीतीश कुमार (File Photo)
CM Nitish Kumar: बिहार के राजनीतिक गलियारों में होली के दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर खूब चर्चा होने लगी. सियासी हलकों में अटकल बाजियों का दौर निकल पड़ा. चर्चा होने लगी कि राज्यसभा चुनाव के जरिए सीएम नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं. हालांकि, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया और जारी इन कयासों को जदयू के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने बड़ा झटका दे दिया.

दरअसल, जदयू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नीतीश कुमार बिहार के सर्वस्वीकार्य नेता हैं. उनकी लोकप्रियता आज हर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है. लोगों का यह स्नेह और अपार समर्थन ही उनकी वास्तविक पहचान है. इसी कैप्शन के साथ एक वीडियो भी पोस्ट किया.

अब जदयू के इस ताजा आधिकारिक पोस्ट को लेकर मायने निकाले जाने लगे हैं. कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा ना जाए, यह केवल एक कयासबाजी भर हो और मीडिया की महज सुर्खियों भर ही हो.

