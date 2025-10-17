Advertisement
जेडीयू ने जारी 40 स्टार प्रचारकों की सूची; मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, संजय झा, ललन सिंह समेत इनको मिला मौका

JDU Star Campaigner List: एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी. अब जेडीयू ने भी अपने स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए हैं. दूसरी ओर महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग का भी ऐलान आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ है.

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 17, 2025, 05:25 PM IST

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार सरकार (File Photo)
JDU Star Campaigner: सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने बिहार चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है. सूची में 40 प्रचारकों के नाम शामिल हैं. सबसे आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम है तो दूसरे नंबर पर संजय कुमार झा और तीसरे नंबर पर राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का नाम शामिल है. सूची में स्व. कर्पूरी ठाकुर के बेटे और केंद्र सरकार में मंत्री रामनाथ ठाकुर को भी शामिल किया गया है. इन वरिष्ठ नेताओं के अलावा जिनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है, उनमें बिजेंद्र यादव, उमेश कुशवाहा, विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, मनीष कुमार वर्मा, आफाक अहमद स्वाल आदि शामिल हैं. खास बात यह है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 4 मुस्लिम तो 6 महिलाओं को जगह दी गई है.

यहां देखें जेडीयू के स्टार प्रचारकों की पूरी सूची

1. नीतीश कुमार
2. संजय कुमार झा
3. राजीव रंजन सिंह "ललन सिंह"
4. रामनाथ ठाकुर
5. विजेन्द्र प्रसाद यादव
6. उमेश सिंह कुशवाहा
7. विजय कुमार चौधरी
8. अशोक चौधरी
9. श्रवण कुमार
10.मनीष कुमार वर्मा
11.आफाक अहमद स्वाल
12.सस्यु राय
13.कौशलेन्द्र कुमार
14.देवेशचन्द्र ठाकुर
15.दिलेश्वर कामत
16.दिनेश चन्द्र यादव
17.हर्षवर्धन सिंह
18.अरुण कुमार
19.लवली आनंद
20.समधीत मंडल
21.डॉ. अलोक कुमार सुमज
22.सुनीत कुमार
23.मदन सहनी
24.रत्नेश सदा
25.ललन कुमार सर्राफ
26.संजय सिंह
27.गीरज कुमार
28.ई० सुजीत कुमार
29.खालिद अनवर
30.स्वीन्ट प्रसाद सिंह
31.रीना यादव
32.चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी
33.कविता सिंह
34.कहकशां परवीन
35.राम कुमार शर्मा
36.रमेश कुशवाहा
37.मो० नेमतुल्लाह
38.चन्दन कुमार सिंह
39.भारती मेहता
40.डॉ. श्वेता विश्वास

