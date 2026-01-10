Advertisement
क्या JDU और के.सी. त्यागी की राहें हो गई अलग? पार्टी ने कहा- अब कोई औपचारिक संबंध नहीं

Bihar Politics: केसी त्यागी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की, जिसके बाद पार्टी नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि इस बयान का पार्टी की गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 10, 2026, 12:52 PM IST

क्या JDU और के.सी. त्यागी की राहें हो गई अलग? पार्टी ने कहा- अब कोई औपचारिक संबंध नहीं (फाइल फोटो)
Bihar Politics: के.सी. त्यागी ने बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठाई. उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इसकी मांग की. अपने पत्र में त्यागी ने लिखा था कि जैसे पिछले साल चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया था, उसी तरह नीतीश कुमार भी इसके पूरी तरह हकदार हैं. लेकिन जेडीयू ने उनकी इस मांग से किनारा कर लिया है और कहा है कि पार्टी का औपचारिक संबंध नहीं रह गया है.

नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न
केसी त्यागी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दिवंगत चौधरी चरण सिंह और दिवंगत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया था. हम उनका आभार व्यक्त करते हैं. नीतीश कुमार समाजवादी आंदोलन से जुड़े सबसे शानदार नेताओं में से एक हैं जो अभी भी जीवित हैं. वह NDA के संस्थापकों में से एक हैं. वह 'सुशासन बाबू' हैं. हमने आग्रह किया है कि जब वह जीवित हैं, तभी उन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए.'

'सीएम नीतीश कुमार स्वस्थ'
उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार स्वस्थ हैं. वह लगातार राज्य के लोगों की सेवा कर रहे हैं. उनका पार्टी की गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं है. उनके बयान निजी तौर पर दिए गए हैं, और पार्टी का उनसे कोई संबंध नहीं है.'

मतभेद होने की खबरें
पार्टी सूत्रों की माने तो वरिष्ठ नेता के.सी. त्यागी का पार्टी से कोई लेना-देना नहीं रह गया है. कुछ समय पहले के.सी. त्यागी के कुछ बयानों और गतिविधियों को लेकर पार्टी के भीतर मतभेद होने की खबरें भी सामने आई थीं. के.सी त्यागी ने पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाया, जिसके बाद जेडीयू ने उनसे दूरी बनाने का फैसला किया. वही, अब पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन के बयान से ये साफ हो गया है कि जेडीयू का अब के. सी. त्यागी से कोई औपचारिक संबंध नहीं रह गया है.

