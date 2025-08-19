'यह नकलची जननायक कहां से आ गया', जदयू का राहुल गांधी पर तंज
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2887910
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'यह नकलची जननायक कहां से आ गया', जदयू का राहुल गांधी पर तंज

Bihar News: जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. उन्होंने कहा कि एसआईआर तो बहाना है, जन नायक कर्पूरी ठाकुर को निपटना है. बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 19, 2025, 03:21 PM IST

Trending Photos

जदयू एमएलसी नीरज कुमार (File Photo)
जदयू एमएलसी नीरज कुमार (File Photo)

Bihar Politics: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं. इस बीच जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि इन नेताओं की तरफ से जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया जा रहा है.

जननायक की उपाधि का दुरुपयोग
जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से जननायक बताया गया है, जबकि यह उपाधि 1978 में जनता पार्टी की बैठक में चंद्रशेखर ने कर्पूरी ठाकुर को उनके आरक्षण फॉर्मूले के लिए दी थी. नीरज कुमार ने राहुल गांधी को महलों का शहजादा बताते हुए कहा कि वह गुदरी के लाल कर्पूरी ठाकुर की बराबरी नहीं कर सकते.

लालू प्रसाद पर निशाना
उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव को कर्पूरी ठाकुर का अपमान करने की पुरानी आदत है. नीरज कुमार ने 1978 की एक घटना का जिक्र किया, जिसमें लालू ने कर्पूरी ठाकुर को विधानसभा में बुलाने के लिए अपनी गाड़ी में तेल नहीं होने का बहाना बनाया था. उन्होंने यह भी कहा कि जब कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का निधन हुआ, तो उनके पास दाह संस्कार के लिए पैसे तक नहीं थे.

​यह भी पढ़ें: यूपी में 'खाट पे चर्चा' तो बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा',करिश्मा दिखा पाएंगे राहुल?

राहुल गांधी से माफी की मांग
नीरज कुमार कहा कि राहुल गांधी से मांग की कि वे खुद को जननायक कहने के लिए माफी मांगें. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव गठबंधन बचाने के लिए यह अपमान बर्दाश्त कर रहे हैं. नीरज कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने बताया कि बिहार के सभी 38 जिलों में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास चलाए जा रहे हैं. जदयू एमएलसी ने घोषणा की कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के अपमान के विरोध में जदयू अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद का पुतला जलाया जाएगा.

रिपोर्ट: रजनीश

यह भी पढ़ें:'गठबंधन को जिताए, राहुल गांधी बनेंगे पीएम', तेजस्वी यादव का बड़ा बयान

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Neeraj KumarRahul GandhiBihar News

Trending news

Voter Adhikar Yatra
वोटर अधिकार यात्रा के दौरान नवादा के मैननी गांव पहुंचे राहुल गांधी, किया जनसंवाद
Jharkhand IAS Vinay Chaubey
शराब घोटाले में जेल में बंद निलंबित आईएएस विनय चौबे को एसीबी कोर्ट ने दी जमानत
bihar chunav 2025
पूर्व IPS आनंद मिश्रा ने ज्वाइन की BJP, नागमणि कुशवाहा-सुचित्रा सिन्हा भी हुए भाजपाई
Patna Ambedkar hostel
पटना अंबेडकर छात्रावास से 3 बम बरामद, पुलिस हिरासत में कई छात्र
Rahul Gandhi
यूपी में 'खाट पे चर्चा' तो बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा',करिश्मा दिखा पाएंगे राहुल?
Tejashwi Yadav
'गठबंधन को जिताए, राहुल गांधी बनेंगे पीएम', तेजस्वी यादव का बड़ा बयान
bihar chunav 2025
सिमरी बख्तियारपुर, जहां मखाने की महक और सियासत की गर्मी बनी सुर्खी
RIMS 2
24 अगस्त को आएगा सियासी तूफान! रिम्स 2 की चिन्हित जमीन पर जब हल चलाएंगे चंपई सोरेन
Umair Khan
वोटर अधिकार यात्रा का उद्देश्य बिहार की जनता को जागरूक करना : उमैर खान
Pawan Singh
लोकसभा चुनाव में तनातनी और विधानसभा से ठीक पहले सुलह, मुलाकात के आखिर क्या मायने?
;