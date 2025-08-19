'यह नकलची जननायक कहां से आ गया', जदयू का राहुल गांधी पर तंज

Bihar Politics: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं. इस बीच जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि इन नेताओं की तरफ से जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया जा रहा है.

जननायक की उपाधि का दुरुपयोग

जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से जननायक बताया गया है, जबकि यह उपाधि 1978 में जनता पार्टी की बैठक में चंद्रशेखर ने कर्पूरी ठाकुर को उनके आरक्षण फॉर्मूले के लिए दी थी. नीरज कुमार ने राहुल गांधी को महलों का शहजादा बताते हुए कहा कि वह गुदरी के लाल कर्पूरी ठाकुर की बराबरी नहीं कर सकते.

लालू प्रसाद पर निशाना

उन्होंने आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव को कर्पूरी ठाकुर का अपमान करने की पुरानी आदत है. नीरज कुमार ने 1978 की एक घटना का जिक्र किया, जिसमें लालू ने कर्पूरी ठाकुर को विधानसभा में बुलाने के लिए अपनी गाड़ी में तेल नहीं होने का बहाना बनाया था. उन्होंने यह भी कहा कि जब कर्पूरी ठाकुर की पत्नी का निधन हुआ, तो उनके पास दाह संस्कार के लिए पैसे तक नहीं थे.

राहुल गांधी से माफी की मांग

नीरज कुमार कहा कि राहुल गांधी से मांग की कि वे खुद को जननायक कहने के लिए माफी मांगें. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव गठबंधन बचाने के लिए यह अपमान बर्दाश्त कर रहे हैं. नीरज कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. उन्होंने बताया कि बिहार के सभी 38 जिलों में कर्पूरी ठाकुर छात्रावास चलाए जा रहे हैं. जदयू एमएलसी ने घोषणा की कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के अपमान के विरोध में जदयू अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद का पुतला जलाया जाएगा.

रिपोर्ट: रजनीश

