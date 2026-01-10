Advertisement
'अरे कौन है ई, क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाने वाला?', लालू परिवार पर JDU का वार, विपक्ष बोला- अपनी कुर्सी बचाएं

Bihar Pltics: जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए. सदन जब चलेगा तो सत्ता पक्ष तो यही बोलेगा अरे कौन है ई? क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाने वाला?

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 10, 2026, 01:34 PM IST

Bihar Pltics: JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह क्रिमिनल फैमिली 'पॉलिटिकल सिंडिकेट' चला रहे हैं. इससे बड़ा शर्मनाक तमगा कुछ भी नहीं हो सकता है. इसलिए अविलंब लालू यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए. विधान परिषद की सदस्य राबड़ी देवी, विपक्ष नेता तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए. पॉलिटिकल क्रिमिनल सिंडिकेट चलाने वाला आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन कैसे रहेगा. सदन जब चलेगा, तो सत्ता पक्ष तो यही बोलेगा अरे कौन है ई? क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाने वाला? उस समय जननायक कर्पूरी जी की आत्मा कराह उठेगी कि उस चेयर पर कौन है. 

'भ्रष्टाचार में लालू के साथ पूरा परिवार संलिप्त'
बीजेपी के पूर्व विधायक और प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि लालू यादव और लालू यादव के परिवार को आरोप पर आरोप तय किए हैं. यह पूरी तरह से जो है सोची समझी रणनीति के तहत किया गया भ्रष्टाचार था और इस भ्रष्टाचार में लालू के साथ पूरे परिवार संलिप्त थे. उन लोगों ने नौकरी के नाम पर लोगों से पैसे वसूले, जमीन लिए. ये भ्रष्टाचार का जब मामला बनता है, आरोप तय होता है, तो लालू यादव जैसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए. तेजस्वी यादव जिन पर भी आरोप तय हुए हैं, बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको तुरंत इस्तीफा करना चाहिए. 

'JDU पर खतरा मंडरा रहा है'
वही, RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि JDU बेचैनी में है, JDU पर खतरा मंडरा रहा है और दबाव है BJP का कुर्सी छोड़ने का. इसलिए JDU अनाप-शनाप बयान दे रही है. JDU अपनी चिंता करें. अपनी पार्टी, अपनी सरकार बचाए, कुर्सी बचाए, यही बहुत है. RJD और आदरणीय लालू प्रसाद के परिवार, तेजस्वी यादव की चिंता छोड़ दें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे. इसलिए JDU क्या बोलेगी? काम तो करना कुछ नहीं है, BJP का जो दबाव है उसी का असर दिख रहा है.

रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव

