पटनाः JDU की राज्य परिषद की बैठक खत्म, MLA कोमल सिंह बोलीं- निशांत भैया होंगे भविष्य के नेता

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JDU State Council Meeting News: नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) की राज्य परिषद की बैठक समाप्त हो चुकी है. इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के अलावा कार्यकारिणी के सभी मौजूद रहे. बैठक में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह भी शामिल हुए. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में नीतीश कुमार के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की जिम्मेदारियों को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया. बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से यह माना के निशांत कुमार में नेतृत्व करने की क्षमता है और भविष्य में उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी. वे पार्टी में प्रमुख रूप से सक्रिय रहेंगे.
बैठक के बाद जेडीयू विधायक कोमल सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में मुख्यमंत्री रहते जो भी काम किया है, उसे आगे जनता तक पहुंच जाएंगे. निशांत कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि भैया भविष्य के नेता होंगे. कोमल सिंह ने कहा कि अभी वो पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं. आगे चल कर उन्हें पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी. वहीं, बैठक समाप्त होते ही अनंत सिंह पार्टी कार्यालय से बाहर निकले और मीडिया से बात किए बिना ही चले गए.
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