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पटनाः JDU की राज्य परिषद की बैठक खत्म, MLA कोमल सिंह बोलीं- निशांत भैया होंगे भविष्य के नेता

JDU State Council Meeting: सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बैठक में नीतीश कुमार के बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की जिम्मेदारियों को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया. बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से यह माना के निशांत कुमार में नेतृत्व करने की क्षमता है और भविष्य में उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 21, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:16 PM IST
पटनाः JDU की राज्य परिषद की बैठक खत्म, MLA कोमल सिंह बोलीं- निशांत भैया होंगे भविष्य के नेता
Image Credit: जेडीयू कार्यकारिणी बैठक (File Photo)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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