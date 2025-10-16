जडीयू प्रदेश महासचिव डॉक्टर धर्मेंद्र चंद्रवंशी गिरफ्तार, नौकरी के नाम पर ठगी का आरोप

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी को ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उन्होंने दरभंगा के सकतपुर निवासी नितेश कुमार से नौकरी दिलाने के बहाने करीब 10 लाख रुपए ठगे. पीड़ित नितेश कुमार ने बताया कि उनकी मुलाकात डॉक्टर धर्मेंद्र से उनके बहनोई श्रवण कुमार के माध्यम से हुई, जो धर्मेंद्र के क्लिनिक में टेक्नीशियन हैं। धर्मेंद्र ने 2019 से 2020 के बीच सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर कई किश्तों में पैसे लिए, लेकिन आज तक न तो नौकरी मिली और न ही उन्होंने पैसे लौटाए. पुलिस ने बताया कि नितेश कुमार ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस विभाग में नौकरी का वादा किया गया था. जक्कनपुर थाना पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है.

जानकारी के अनुसार, डॉक्टर धर्मेंद्र का नाम पहले भी फर्जी जमीन दस्तावेज मामले में सामने आया था, जिसमें उन्हें जमानत मिल चुकी है. इसके अलावा, सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि धर्मेंद्र दो-तीन ठगी और फ्रॉड के मामलों में वांछित थे. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के मामले आम जनता के लिए चिंता का विषय हैं और नेताओं की ऐसी हरकतों से जनता का भरोसा कम होता है. जेडीयू पार्टी ने फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले लोग अक्सर लोगों की मजबूरी और भरोसे का फायदा उठाते हैं. ऐसे मामलों में पीड़ितों को तुरंत कानूनी सहायता लेनी चाहिए और पुलिस के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए.

इनपुट: प्रकाश कुमार सिन्हा

