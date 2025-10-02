विजयादशमी पर JDU ने AI वीडियो से लालू यादव पर साधा निशाना, कांग्रेस ने किया पलटवार

Bihar Politics: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले, विजयादशमी के त्योहार के दिन भी सियासी जंग जारी है. JDU ने X पर पोस्ट कर AI वीडियो जारी किया है, जिसमें RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 'रावण' के रूप में चित्रित किया गया है. JDU द्वारा जारी इस AI वीडियो में लालू यादव को दस सिर वाले रावण के रूप में दिखाया गया है उनके दस मस्तकों पर अपराध, लूट, भ्रष्टाचार, छिनतई, रंगदारी, जातीय हिंसा, हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे गंभीर आरोप लिखे गए हैं वीडियो में बिहार की जनता को इस 'रावण' का वध करते हुए दिखाया गया है. JDU ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, इस विजयादशमी पर बिहार की जनता बुराई का समूल नाश कर देगी. बुराई हमेशा हारती आई है और इस बार भी हार होगी. जीत बिहार की होगी, जीत बिहार की जनता की होगी.

जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का ब्यान

वही जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि पूरे देश में विजयदशमी को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. रावण के पुतलों का दहन होता है. हम कामना करते हैं कि समाज से हर बुराई समाप्त हो और हर तरफ अच्छाई हो. जिस तरह रावण ने बहुत सारी बुराइयों को अपने अंदर पनाह दी थी, ठीक उसी तरह से लालू प्रसाद यादव जी ने भ्रष्टाचार किया है. भ्रष्टाचारियों का बोलबाला इस बिहार के अंदर स्थापित किया. बिहार के लोगों ने भी संकल्प लिया है कि ऐसे राजनीतिक जो रावण हैं उनका विध्वंस जरूर होना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से जारी वीडियो में बिहार की जनता को दर्शाया गया है, जो राजनीतिक बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लिया है.

कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद माधव ने कहा

कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद माधव ने कहा कि इस वर्ष बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय तय है. 20 वर्षों का कुशासन समाप्त होगा. 20 वर्षों का यह जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है पूरे बिहार में, वह समाप्त होगा. 20 वर्षों से जो अपराधी खुले नाच रहे हैं वह समाप्त होगा. 20 वर्षों से जो इस ढंग से मिली-जुली सरकार, शराब माफिया, जमीन माफिया, और ये बालू माफिया का चल रहा है इसका सर्वनाश होगा. इस बार रावण ऐसा मारा जाएगा कि फिर नहीं खड़ा होगा. महागठबंधन की विजय होगी.

बीजेपी के प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा

बिहार की राजनीति में अगर रावण का कोई प्रतीक है, तो वह एकमात्र व्यक्ति हैं और वे हैं लालू प्रसाद यादव. लालू प्रसाद यादव ने अपने शासनकाल में जिस प्रकार से विनाशवाद की राजनीति को स्थापित किया, विनाशवाद और जंगलराज और लूट के कानून को स्थापित किया, वे रावण के प्रतीक को दर्शाता है, वे रावण के चरित्र को दर्शाता है. और हमेशा बिहार की जनता ने 2005 के बाद लालू के विनाशवाद की राजनीति को वध करने का काम किया. लालू के विनाशवाद राजनीति को समाप्त करने का काम किया और हमेशा विकासवाद की राजनीति, एनडीए की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की राजनीति को स्थापित किया. इसलिए लालू के विनाशवाद को हमेशा रावण के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा.

