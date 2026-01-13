Nishant Kumar: निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग तेज, JDU कार्यालय के बाहर फिर लगे पोस्टर

Nishant Kumar Poster: बिहार की सत्ता में एनडीए भले ही प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में पहुंच गई हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर जेडीयू कार्यकर्ताओं की मांग धीमी नहीं पड़ी है. पार्टी कार्यकर्ता निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर अड़े हुए हैं. वहीं दूसरी ओर जानकारी मिल रही है कि सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा से निशांत कुमार को लॉन्च किया जा सकता है.
Trending Photos
Nishant Kumar Poster Infront JDU Office: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया है. जेडीयू में निशांत कुमार की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है. इसी कड़ी में पटना स्थित जेडीयू कार्यालय के बाहर एक बार फिर से निशांत कुमार के पोस्टर नजर आए. जेडीयू कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की मांग को लेकर पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा दिए हैं. इन पोस्टरों में नीतीश कुमार और निशांत की तस्वीर है. ये पोस्टर जेडीयू के युवा नेता कृष्णा पटेल की तरफ से लगाए गए हैं. इन पोस्टरों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करते हुए लिखा गया है, "पार्टी के सर्वमान्य प्रधान...कार्यकर्ताओं की भावना का भी अब रखिए ध्यान…" पोस्टर में बड़े अक्षरों में आगे लिखा गया है, "नीतीश सेवक, मांगे निशांत."
पोस्टर में समस्त जेडीयू परिवार और देशवासियों को मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए आग्रह करते हुए लिखा गया है, "चाचा जी, के सपनों का निशान है ये तीर, भाई निशांत जी हैं, तीर का अगला तकदीर." बता दें कि निशांत के राजनीति में प्रवेश को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक मुंह नहीं खोला है, जबकि निशांत भी इस सवाल को टालते रहे हैं. पिछले दिनों जदयू से जुड़े संगठन 'मुकुंद सेना' के सदस्यों ने इसी मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर 12 घंटे की भूख हड़ताल की थी.
ये भी पढ़ें- नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का शेड्यूल जारी, देखें किस दिन-किस जिले में होंगे CM
प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि वे किसी भी कीमत पर निशांत कुमार को राजनीति में आते देखना चाहते हैं. उन्होंने निशांत कुमार को शिक्षित, सक्षम और दूरदर्शी बताया. उनका मानना है कि उनके नेतृत्व से जनता दल यूनाइटेड को नई दिशा मिल सकती है. इसके अलावा भी निशांत को राजनीति में आने को लेकर कई बार पोस्टर लगाए जाते रहे हैं.