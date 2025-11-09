राहुल गांधी की बातों में अब कोई दम नहीं! जीतन राम मांझी का तंज, वोट चोरी का राग अब बेअसर; बिहार की जनता ने दे दिया जवाब

Jitan Ram Manjhi statement: गया से बड़ी खबर सामने आई है, जहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' का आरोप लगाया था, जिस पर मांझी ने कहा कि अब राहुल गांधी की बातों में कोई वजन नहीं बचा है.

11-12 दिन तक घूमने के बाद क्या हासिल हुआ

मांझी ने कहा, "राहुल गांधी 11-12 दिन तक बिहार में घूमते रहे, लेकिन क्या हासिल हुआ? अब कोई भी वोट चोरी की बात नहीं कर रहा है. सिर्फ वे ही बार-बार इस राग को दोहरा रहे हैं. जब वे बिहार आए थे, तब उन्होंने छठ पर्व जैसी पवित्र परंपरा का मजाक उड़ाया और उसे नाटक कहा था. बिहार की जनता ऐसे व्यक्ति की बातों को गंभीरता से नहीं लेती है."

उन्होंने आगे कहा कि अगर राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं, तो यह देश के मतदाताओं का सीधा अपमान है. मांझी ने कहा "जो हिंदुस्तान में जन्मा है, वही इसका नागरिक है. जिनके नाम गलत थे या मृतक मतदाता थे, उन्हें सूची से हटाया गया ताकि वोटर लिस्ट पारदर्शी बने. अब कहां हुई चोरी? एक भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान नहीं हुआ, चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रहा."

विधवा पेंशन 400 रुपये से 1,100

बिहार के विकास को लेकर मांझी ने केंद्र सरकार की योजनाओं की सराहना की है. उन्होंने कहा कि आज राज्य को चार गुना ज्यादा आर्थिक मदद मिल रही है. "पहले विधवा पेंशन 400 रुपये थी, अब 1,100 रुपये हो गई है. हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। आठ करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है. प्रधानमंत्री ने कोसी प्रोजेक्ट के लिए 8,000 करोड़ रुपये दिए और मखाना बोर्ड बनाया है. एक करोड़ रोजगार देने की दिशा में काम हो रहा है."

मांझी ने तेज प्रताप यादव के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि "जो भी पार्टी जीतेगी, हम उसका समर्थन करेंगे." उन्होंने कहा, "अगर तेज प्रताप यादव वास्तव में बिहार के विकास को समझते हैं और उसे देख रहे हैं, तो एनडीए का समर्थन करना उनका सही निर्णय है. भगवान उन्हें सही सोच दें."

इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर गरमाहट बढ़ गई है. एक तरफ जहां राहुल गांधी चुनावी माहौल में वोट चोरी का मुद्दा उठाने में लगे हैं, वहीं मांझी का यह बयान विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.