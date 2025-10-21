Jehanabad News: RJD प्रत्याशी राहुल कुमार के नामांकन रद्द होने की अफवाह से मचा हड़कंप, निर्वाचित पदाधिकारी ने बताया वैध

Jehanabad News: जहानाबाद जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों जहानाबाद, घोसी और मखदुमपुर में आज नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्वक संपन्न हो गई. हालांकि, इस दौरान सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक खबरें तेजी से वायरल हुई, जिससे जिले भर में राजनीतिक हलचल और संशय का माहौल बना रहा.

आपको बता दे कि मंगलवार को जहानाबाद विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी राहुल कुमार के नामांकन रद्द होने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इस अफवाह ने चुनावी माहौल में तनाव और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी. आम लोग एक-दूसरे से यही सवाल पूछते नजर आए कि यह खबर सही है या नहीं. लेकिन कुछ ही समय बाद अनुमंडल पदाधिकारी एवं निर्वाचित पदाधिकारी राजीव रंजन सिंहा ने स्पष्ट किया कि महागठबंधन के प्रत्याशी राहुल कुमार का नामांकन पत्र जांच में वैध पाया गया है. इस स्पष्टीकरण के बाद जिले में फैली अफवाहों पर विराम लगा और लोगों ने राहत की सांस ली.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

इसी तरह जनसुराज पार्टी के जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अभिराम शर्मा के नामांकन रद्द होने की खबर भी कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर फैल गई. हालांकि,स्क्रूटनी के दौरान उनका नामांकन भी पूरी तरह वैध पाया गया. इस दौरान राजद उम्मीदवार राहुल शर्मा आनन फानन में स्क्रूटनी केंद्र पहुंच गए जहां उन्होंने आरोप लगाया कि एक अन्य दल के प्रत्याशी ने यह दावा किया था कि मेरा नाम दो अलग-अलग स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज है. जो पूरी तरह से एक साजिश थी. मेरा नामांकन स्वीकृत कर ली गयी है.

इधर जनसुराज के युवा नेता अक्षय आनंद ने बताया कि स्क्रूटनी के दौरान वह स्वयं उपस्थित थे. उन्होंने कहा कि मेरे संपर्क के एक साथी ने एसडीओ से शिकायत की थी, लेकिन इसका मुझसे कोई लेना-देना नहीं है. यह निर्वाचित पदाधिकारी का मामला है.साथ ही उन्होंने अपने प्रत्याशी अभिराम शर्मा की जीत का दावा करते हुए कहा इस बार बिहार में जनसुराज मजबूती से आ रही है.गौरतलब हो कि जहानाबाद विधानसभा क्षेत्रों से कुल 25 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिनमें से 13 का नामांकन स्क्रूटनी के बाद वैध पाया गया. जबकि 12 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिए गए है. अब आगामी दो दिनों में यह स्पष्ट होगा कि कितने प्रत्याशी नामांकन वापस लेते हैं और चुनावी मैदान में कौन-कौन टिके रहते हैं.

इनपुट: मुकेश कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!