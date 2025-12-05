गुजरे लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए झारखंड विधानसभा की कार्यवाही स्थगित

Jharkhand Assembly: झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का शुक्रवार से आगाज हो गया. 11 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में 5 कार्य दिवस हैं. विधानसभा अध्यक्ष ने शीतकालीन सत्र की विस्तृत जानकारी देते हुए विधानसभा के सदस्यों के साथ मिलकर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने का भरोसा जताया. वहीं शोक प्रस्ताव के जरिए विगत सत्र से अब तक की अवधि में गुज़र जाने वाले प्रबुद्धजनों और आमजनों को श्रद्धांजलि दी गई. इसके अलावा, घाटशिला उपचुनाव जीतने वाले सोमेश सोरेन का सदन में स्वागत किया गया.

विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने कहा, 8 दिसंबर से प्रश्नकाल शुरू होगा. उन्होंने कहा कि झारखण्ड की स्थापना की रजत जयंती मनाई जा रही है. पिछले 25 वर्षों में हमने विकास की यात्रा तय की है. अभी लंबा मार्ग शेष है और झारखण्ड की संभावनाए विशाल हैं. उन्होंने कहा कि सत्र में हम सभी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मक्का मदीना हादसा, छठ पर्व के दौरान हुए हादसे, दिल्ली ब्लास्ट में जान गंवाने वालों को भी श्रद्धांजलि दी. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी शोक प्रस्ताव पढ़ा. प्रदीप यादव ने लालकिला के पास हुए धमाके पर केंद्र को घेरते हुए कहा, 56 इंच के सीने वाली सरकार देश सुरक्षित होने का दावा करती है तो फिर लालकिला मे कैसे धमाके हुए.