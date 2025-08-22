शिबू सोरेन को भारत रत्न पर 'ऐतिहासिक' सहमति, लेकिन बाकी मुद्दों पर तलवारें खिंचीं
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2892399
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

शिबू सोरेन को भारत रत्न पर 'ऐतिहासिक' सहमति, लेकिन बाकी मुद्दों पर तलवारें खिंचीं

Shibu Soren: झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो ने झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की चोटी पर शिबू सोरेन और शीर्ष झारखंड आंदोलनकारियों की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की. सदन में मौजूद कई सदस्यों ने मेज थपथपाकर इस मांग पर समर्थन जताया.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Aug 22, 2025, 06:05 PM IST

Trending Photos

शिबू सोरेन को भारत रत्न पर सत्ता-विपक्ष एक (File Photo)
शिबू सोरेन को भारत रत्न पर सत्ता-विपक्ष एक (File Photo)

Jharkhand Assembly Session: झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त, 2025 दिन शुक्रवार को दोबारा शुरू हुआ. सदन में पहले ही दिन झारखंड आंदोलन के प्रणेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन को 'भारत रत्न' देने की मांग उठी. कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने शोक प्रकाश के दौरान यह मांग रखी. उन्होंने कहा कि समाज सुधार, आदिवासी और वंचित समाज के हक-हुकूक और अलग राज्य के लिए आंदोलन में शिबू सोरेन ने महती भूमिका निभाई और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उन्हें भारत रत्न देने के लिए सदन की ओर से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए.

शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की उठी मांग
सदन में मौजूद कई सदस्यों ने मेज थपथपाकर इस मांग पर समर्थन जताया. जनता दल यूनाइटेड के विधायक सरयू राय ने भी शोक प्रकाश के दौरान अपने वक्तव्य में कहा कि दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध रहे शिबू सोरेन के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए. सरयू राय ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग का समर्थन किया.

शिबू सोरेन को भारत रत्न पर सत्ता-विपक्ष एक
आजसू पार्टी के विधायक निर्मल महतो ने भी सदन से आग्रह किया कि शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए. झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो ने झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की चोटी पर शिबू सोरेन और शीर्ष झारखंड आंदोलनकारियों की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की. बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने भी भारत रत्न की मांग का समर्थन किया, जिससे सदन में दुर्लभ सहमति देखने को मिली.

शिबू सोरेन को दी गई श्रद्धांजलि
इसके पूर्व सदन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने वक्तव्य में नशाबंदी, आदिवासी समाज के उत्थान और झारखंड को अलग राज्य बनाने के आंदोलन में शिबू सोरेन के योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. 

सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित
सदन में राज्य के दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मल्लिक, वरिष्ठ पत्रकार हरिनारायण सिंह और उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में हाल में प्राकृतिक आपदाओं में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई. शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई. सत्र के पहले दिन वित्तीय मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने 4 हजार 296 करोड़ 62 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया.

​यह भी पढ़ें: जामताड़ा में शिबू सोरेन की प्रतिमा लगाएगी झारखंड सरकार, नाम होगा ‘स्टैचू ऑफ स्ट्रगल’

जानिए कब तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र
बता दें कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक निर्धारित था, लेकिन 4 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था. 22 अगस्त से पूरक मानसून सत्र शुरू हुआ है, जो 28 अगस्त तक चलेगा.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: नेमरा में संथाली परंपराओं के अनुसार पिता का श्राद्ध कर्म निभा रहे हैं हेमंत सोरेन

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jharkhand assembly sessionShibu SorenBharat Ratna

Trending news

Jehanabad news
गरीबों के पक्की छत का सपना पूरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मिली चाबी
Samastipur News
पत्नी बनाती थी पोर्न साइट पर अश्लील वीडियो! घर में पति ने लगा ली फांसी
Bihar politics
ऐलान से पहले ही चुनावी मोड में आए पीएम मोदी, उनके मिशन मगध का मर्म समझिए
Bihar SIR
Bihar SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , सभी पार्टियों से मांगा जवाब
Dinesh Lal Yadav
'मारी चौका पे चौका' में देखिए निरहुआ और अक्षरा सिंह की लेट नाइट केमिस्ट्री!
Karakat Vidhan Sabha Seat
Karakat Chunav: काराकाट में किसका पलड़ा भारी? राजद, भाजपा और माले में कड़ी टक्कर
pm modi bihar
PM मोदी तो बिहार को लबालब कर देंगे! चुनावी साल में दिए इतने हजार करोड़, देखें डिटेल
Kaimur News
कैमूर वासियों को मिली नई सौगात, दिल्ली जाने के लिए शुरू हुई अमृत भारत एक्सप्रेस
Supreme Court
Bihar SIR: बिहार में मतदाता सूची विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
Vibha Devi
Who is Vibha Devi: कौन हैं विभा देवी, जिसने उड़ा दी तेजस्वी यादव की नींद!
;