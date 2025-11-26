Advertisement
Jharkhand Assembly winter session: सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष, कौन पड़ेगा किस पर भारी?

Jharkhand Assembly winter session: झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने नज़र आएंगे. सरकार जहां विपक्ष को मुद्दाविहीन बता रही है, वहीं विपक्ष भ्रष्टाचार, परीक्षा गड़बड़ी और बकाया धन रोकने जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 26, 2025, 05:17 PM IST

झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र
Jharkhand Assembly winter session: झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक होने वाला है. सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी-अपनी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं. जहां सत्ता पक्ष विपक्ष को मुद्दाविहीन बता रहा है, वहीं विपक्ष सरकार को घेरने के लिए कई मामलों को लेकर आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी कर रहा है. इस बीच विभिन्न दलों के नेताओं ने सत्र को लेकर अपने-अपने पक्ष स्पष्ट किए हैं.

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा

झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शीतकालीन सत्र को लेकर कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे क्या हैं, पहले यह तय करना होगा. अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और फिर से जनादेश मिला है, वह भी बड़े विश्वास के साथ, जिसने हमारे काम पर मुहर लगाई है. जब लोग मुद्दाविहीन हो जाते हैं तो अनर्गल बातें करने लगते हैं. सरकार से नीतिगत और विकास से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार विकास में बाधक बन रही है और झारखंड का बकाया रोक कर रखा है.

ये भी पढ़ें: सरकार का लक्ष्य झारखंड को सक्षम राज्य के रूप में स्थापित करना है: अविनाश कुमार

राकेश सिंहा ने कहा विपक्ष के पास इस राज्य में मुद्दा नहीं है

कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि विपक्ष के पास इस राज्य में मुद्दा नहीं है. सदन जनता के लिए होता है और जनता की बातों को प्रखरता से उठाना सदन की कार्यवाही का हिस्सा है. इससे सदन की गरिमा और मर्यादा बनी रहती है। पर जब कोई मुद्दा न बचे तो विपक्ष सिर्फ राज्य को बाधित करने और मुद्दाविहीन होकर मुद्दा बनाने का काम करता है, जिससे सदन की गरिमा पर आघात होता है.

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि विधायक दल की बैठक में सत्र को लेकर मुद्दों पर चर्चा होगी- किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है. सरकार ने तो बहुत सारे मुद्दे दिए हैं. सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी, बढ़ता भ्रष्टाचार, झारखंड का पूरा सिस्टम कोलैप्स है और सरकार की वादाखिलाफी—ऐसे कई मुद्दों पर विधायक दल की बैठक में चर्चा होगी.

इनपुट: कुमार चंदन

