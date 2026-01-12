Advertisement
कौन संभालेगा झारखंड बीजेपी की कमान? 13 जनवरी को नए अध्यक्ष के लिए होगा चुनाव

Jharkhand BJP New President: झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के 21 सदस्यों का चुनाव 13 जनवरी को कराए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. चुनाव संपन्न करवाने के लिए पार्टी की तरफ से नियुक्त केंद्रीय चुनाव अधिकारी जुएल उरांव रांची पहुंच गए हैं.

Last Updated: Jan 12, 2026, 09:26 PM IST

कौन संभालेगा झारखंड बीजेपी की कमान? (File Photo)
Jharkhand BJP New President Election: झारखंड प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव 13 जनवरी, 2026 दिन मंगलवार को होगा. बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के 21 सदस्यों के चुनाव के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की गई है. इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नियुक्त केंद्रीय चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव सोमवार को रांची पहुंचे. हालांकि, प्रदेश के सियासी हलकों में चर्चा है कि आदित्य साहू को निर्विरोध चुन लिया जाना करीब-करीब तय है.

बीजेपी के प्रदेश चुनाव अधिकारी और सांसद डॉ. प्रदीप वर्मा की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया 13 और 14 जनवरी को संपन्न होगी. नामांकन की प्रक्रिया 13 जनवरी को रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चलेगी. इसके बाद दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी. जबकि, शाम 5 बजे तक नाम वापसी का समय निर्धारित किया गया है. अगर एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं तो 14 जनवरी को मतदान कराया जाएगा.

हालांकि, पार्टी सूत्रों का कहना है कि संगठन और केंद्रीय नेतृत्व में आदित्य साहू के नाम पर व्यापक सहमति बन चुकी है, ऐसे में उनके निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है. आदित्य साहू वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संगठन की कमान संभाल रहे हैं. संगठनात्मक अनुभव, कार्यशैली और राज्य भर में पकड़ को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व उन्हें पूर्णकालिक जिम्मेदारी सौंपने के पक्ष में है.

