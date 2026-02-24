Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3121075
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

झारखंड बजट 2026: महिला किसान खुशहाली योजना का ऐलान, खेती और बिजनेस के लिए मिलेंगे लोन, जानें कैसे उठाएं नई योजना का लाभ

Jharkhand Women Farmers Happiness Scheme: झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस बार के बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं समेत सभी वर्गों को खुश करने का पूरा प्रयास किया है. महिलाओं के लिए 'महिला किसान खुशहाली योजना' का ऐलान किया गया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 24, 2026, 02:46 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Jharkhand Mahila Kisan Khushhali Yojana: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने आज (मंगलवार, 24 फरवरी) अपना आम बजट पेश कर दिया है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस बार 01 लाख 60 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया. इस बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं समेत सभी वर्गों को खुश करने का पूरा प्रयास किया गया. वित्त मंत्री ने बजट में 'महिला किसान खुशहाली योजना' का ऐलान किया. इस योजना के तहत 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिला किसानों को एकीकृत खेती (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) और बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है. 

क्या है झारखंड महिला किसान खुशहाली योजना?

महिला किसान खुशहाली योजना के तहत महिला किसानों को आर्थिक सशक्त किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में करीब 19 लाख महिलाएं खेती-किसानी के व्यवसाय से जुड़ी हैं. इसके बावजूद उन्हें खेती में बराबर की भागीदारी नहीं मिली है. इस योजना की घोषणा करते ही झारखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है, जो महिला किसानों को नीतिगत स्तर पर 'स्वतंत्र किसान' के रूप में औपचारिक पहचान देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

महिला किसानों को क्या-क्या लाभ मिलेंगे?

यह योजना केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि पशुपालन, मत्स्य पालन (मछली पालन) और वन उपज (Minor Forest Produce) के जरिए भी महिलाओं की आय बढ़ाएगी. 

मार्केट लिंकेज: महिला किसानों को उनके उत्पाद बेचने के लिए सरकार उन्हें (महिला किसानों को) सीधा मार्केट लिंक और JSLPS (सखी मंडल) के जरिए सहायता प्रदान करेगी.

इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी बातें? 

1-     झारखंड की स्थायी निवासी: आवेदिका का झारखंड का मूल निवासी होना अनिवार्य है.

2-     सखी मंडल से जुड़ाव: जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह (SHG/सखी मंडल) से जुड़ी हैं, उन्हें इसमें प्राथमिकता मिलेगी.

3-     खेती का प्रमाण: महिला के पास स्वयं या परिवार के नाम पर खेती योग्य जमीन होनी चाहिए.

4-     आयु सीमा: 18 से 50 वर्ष की महिला किसान इसके लिए पात्र होंगी.

TAGS

Jharkhand Budget 2026Jharkhand Women Farmers Happiness SchemeHemant Soren

Trending news

Jharkhand Budget 2026
झारखंड बजट: महिला किसानों की होगी 'बल्ले-बल्ले', खेती-बिजनेस के लिए मिलेगा लोन
Jharkhand Budget 2026
झारखंड बजट में वित्त मंत्री ने किस विभाग को कितनी धनराशि आवंटित की, यहां देखिए
Bihar BJP
विवादों ने रोका सम्राट चौधरी का रथ, तो भूमि सुधार से विजय सिन्हा ने भरी जोरदार उड़ान
Jharkhand Budget 2026
झारखंड बजट पर सियासी बयानबाजी शुरू, JMM बोली- जनता की जन आकांक्षाओं की पूर्ति होगी
CM nitish kumar
विधानसभा में राजद विधायकों पर भड़के नीतीश कुमार, मार्शल ने छीने पोस्टर
Motihari News
ज़ी बिहार की खबर का असर: सुगौली में चरस बना ईंट, 9 अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज
Rajya Sabha Election 2026
बिहार राज्यसभा चुनाव 2026: 5वीं सीट पर पेंच, जीत की 'चाबी' ओवैसी-मायावती के पास
Union Home Minister
अमित शाह का बिहार दौरा: बॉर्डर पर सुरक्षा की ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे गृह मंत्री
Irfan Ansari
एयर एंबुलेंस क्रैशः घटनास्थल पर पहुंचे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: 'हम 202 हैं, अपनी संख्या देखिये', विधानसभा में राजद विधायकों पर भड़के नीतीश कुमार, मार्शल ने छीने पोस्टर