Jharkhand Congress: झारखंड में कांग्रेस ने निकाली प्रवक्ताओं की भर्ती! अगर ये है योग्यता तो आप भी कर सकते हैं अप्लाई

Jharkhand Congress Spokespersons Recruitment: बिहार चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. बिहार में पार्टी 61 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 6 सीट ही जीत सकी. इसको लेकर अब आत्ममंथन का दौर जारी है. पार्टी अपने घटते जनाधार को लेकर काफी चिंतित नजर आ रही है और नए सिरे से संगठन को खड़ा करने की तैयारी हो रही है. पार्टी की विचारधारा से आम जनता को कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, कांग्रेस पार्टी अब तेज-तर्रार प्रवक्ताओं की फौज तैयार करने जा रही है और इसकी शुरुआत झारखंड से होने जा रही है. 'मीडिया टैलेंट हंट' के जरिए प्रवक्ताओं की भर्ती की जाएगी. अगर यह प्रयोग झारखंड में सफल रहा तो पूरे देश में इसे अप्लाई किया जाएगा.

'मीडिया टैलेंट हंट' से होगी प्रवक्ताओं की भर्ती

झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने 'मीडिया टैलेंट हंट' से जुड़ा पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की ओर से चलाए जा रहे इस 'टैलेंट हंट' के जरिए झारखंड में प्रदेश स्तरीय और क्षेत्रीय स्तर पर प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी. इस कार्यक्रम के लिए पूरे झारखंड को 7 जोन में बांटा गया है, जिसमें पलामू, कोल्हान, देवघर-दुमका-जामताड़ा, साहेबगंज-गोड्डा-पाकुड़, रामगढ़-चतरा-कोडरमा-हजारीबाग, बोकारो-धनबाद-गिरिडीह और दक्षिणी छोटा नागपुर के जिले शामिल हैं.

कांग्रेस प्रवक्ता बनने के लिए जरूरी योग्यता

'टैलेंट हंट' के जरिए प्रवक्ताओं के चयन में वैचारिक प्रतिबद्धता, राजनीतिक समझ, भाषा कौशल, इतिहास का ज्ञान और मीडिया में सहज उपस्थिति को प्राथमिकता दी जाएगी. केशव महतो कमलेश ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसी प्रतिभाओं की पहचान करना है जो देश के संविधान, संस्कृति और राजनीति की गहरी समझ रखता हो. झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और इसमें गैर सरकारी संगठनों, मीडिया जगत के लोगों और आम नागरिकों को भी शामिल किया जाएगा. कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने बताया कि संविधान, प्रस्तावना, देश की संस्कृति और राजनीति की समझ रखने वाले लोग 'टैलेंट हंट' कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बन सकते हैं. इस कार्यक्रम में पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी.