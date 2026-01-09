दावोस में पहली बार गूंजेगा झारखंडी 'जोहार', CM हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आदिवासी पहचान का वैश्विक प्रदर्शन

Jharkhand Politics: स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) में इस बार झारखंड की ऐतिहासिक मौजूदगी देखने को मिलेगी. पहली बार वैश्विक मंच पर झारखंडी 'जोहार' गूंजेगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के निवेशकों से संवाद करेगा. इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर झारखंड में निवेश, उद्योग, पर्यटन, खनिज और संस्कृति को लेकर व्यापक चर्चा होगी. दावोस में इस वर्ष करीब 130 देशों के लगभग 3000 डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं.

झारखंड को विश्व मानचित्र पर लाने का अवसर

झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री के दावोस दौरे को झारखंड के लिए बड़ा अवसर बताया है. उन्होंने कहा कि देश के पहले ट्राइबल लीडर और यूथ आइकॉन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नए विचारों के साथ तीसरी पीढ़ी के एआई युग की चुनौतियों को स्वीकार कर रहे हैं. उनका प्रयास है कि झारखंड को वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया जाए, साथ ही राज्य के पर्यटन, उद्योग, खनिज और समृद्ध आदिवासी संस्कृति को दुनिया के सामने रखा जाए, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है.

कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता किशोर शहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री 19 जनवरी से विदेश दौरे पर जाएगें और विभिन्न देशों में निवेशकों से मुलाकात करेंगे. सरकार का उद्देश्य राज्य में ऐसा माहौल बनाना है जिससे विदेशी निवेश आए और विकास को गति मिले. इससे झारखंड के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोमेंटम झारखंड के दौरान हुए एमओयू को लेकर बीजेपी के पास आज तक कोई ठोस जवाब नहीं है.

बीजेपी ने उठाए सवाल

वहीं राजनीतिक विश्लेषक डॉ. प्रो. राजकुमार शर्मा ने इसे पूरे झारखंड के लिए गर्व का विषय बताया. उन्होंने कहा कि दावोस जैसे मंच पर झारखंड में निवेश की बात होना राज्य के विकास के लिए सकारात्मक संकेत है. दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता अमित मंडल ने मुख्यमंत्री के विदेश दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले भी कई बार विदेश यात्राएं हुई हैं, लेकिन उनके ठोस परिणाम सामने नहीं आए हैं.

रिपोर्ट: धीरज ठाकुर