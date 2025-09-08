Irfan Ansari Threat: 'बहुत बड़े नेता बनते हो, तुम्हें उड़ा दूंगा...', मंत्री इरफान अंसारी को फिर से मिली धमकी

Minister Irfan Ansari Threat: झारखंड कांग्रेस के नेता और हेमंत सोरेन सरकार में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है. जानकारी के मुताबिक, मंत्री इरफान अंसारी को रविवार (07 सितंबर) की देररात को एक अंजान नंबर से फोन आया. कॉल करने वाले शख्स ने फोन पर कहा कि बहुत बड़ा नेता बनते हो, मैं आ रहा हूं, तुम्हें उड़ा दूंगा. मंत्री ने तत्काल स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी. वहीं मंत्री जी की ओर से शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई और तुरंत जांच शुरू कर दी. जानकारी के मुताबिक, पुलिस अब उस नंबर की डिटेल निकलवाने में जुटी है. इसके अलावा सिम की लोकेशन भी पता लगाई जा रही है.

धमकी मिलने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस ने उस नंबर का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है जिससे यह कॉल आया था. मंत्री इरफान अंसारी को कॉल किसने किया, यह अभी जांच का विषय है. लेकिन मंत्री जी ने इसके लिए भाजपा को दोषी ठहराया है. उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा ने मेरा जीना दूभर कर दिया है. बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब मंत्री इरफान अंसारी को ऐसी धमकी मिली हो. इससे पहले सोशल मीडिया पर एक युवक ने वीडियो जारी कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी.

वीडियो में युवक ने खुद को कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताया और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था. पुलिस ने आरोपी को गिरिडीह जिले से गिरफ्तार किया था. उस मामले की जांच अभी तक जारी है. अब एक बार फिर से मंत्री को धमकी मिली है. पुलिस दोनों घटनाओं को आपस में जोड़कर देख रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इसके पीछे कोई संगठित साजिश तो नहीं है. पुलिस ने जल्द ही इस मामले का खुलासा करने का आश्वासन दिया है.

