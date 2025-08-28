अब झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत बिगड़ी, हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2900098
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

अब झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत बिगड़ी, हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री

Jharkhand News: झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्यण मंत्री और मधुपुर विधायक हफीजुल हसन की तबीयत गुरुवार को अचानक विगड़ गई. तबीयत खराब होने के बाद उनको रांची के पारस अस्पताल भर्ती कराया गया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अस्पताल पहुंचे और मंत्री हसन का हालचाल लिया. डॉक्टरों ने फुड एलर्जी और फेफड़े में इंफेक्शन बताया.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 28, 2025, 04:34 PM IST

Trending Photos

हफीजुल हसन, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री
हफीजुल हसन, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री

Jharkhand News: झारखंड सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और मधुपुर के विधायक हफीजुल हसन की तबीयत गुरुवार को अचानक बिगड़ गई. सांस लेने में परेशानी और बेचैनी की शिकायत के बाद उन्हें तत्काल रांची के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया. चिकित्सकों ने उनकी हालत को अभी स्थिर बताया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं अस्पताल पहुंचे और मंत्री हसन का हालचाल लिया. उनके साथ मंत्री इरफान अंसारी, विधायक दीपिका पांडेय, शिल्पी नेहा तिर्की, और संजय यादव सहित कई जनप्रतिनिधि भी अस्पताल पहुंचे.:

मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली और परिजनों को आश्वस्त किया कि सरकार पूरी तरह उनके साथ खड़ी है. गौरतलब है कि मंत्री हफीजुल हसन की पिछले महीने 8 जुलाई को दिल्ली के मेदांता अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी. स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सुबह करीब 10 बजे हफीजुल हसन को सांस लेने में कठिनाई हुई. उन्हें अत्यधिक पसीना आ रहा था. इसके बाद उन्हें तुरंत पारस अस्पताल लाकर भर्ती किया गया.

ये भी पढ़ें: 'पिता के निधन के बाद रामदास का जाना असहनीय', CM ने दिवंगत मंत्री को दी श्रद्धांजलि

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टरों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में हृदय से जुड़ी कोई गंभीर समस्या सामने नहीं आई है. उनका सीटी स्कैन किया गया है, जिसमें फेफड़ों में हल्का संक्रमण और निमोनिया जैसे लक्षण पाए गए हैं. अंसारी ने बताया कि हाल ही में हुए हार्ट ऑपरेशन को देखते हुए डॉक्टरों ने एहतियातन विशेष निगरानी में रखा है.

उन्होंने कहा, स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है. यह फूड एलर्जी और फेफड़ों में इंफेक्शन से जुड़ा मामला है. घबराने की कोई बात नहीं है, मंत्री जी खतरे से बाहर हैं और जल्द स्वस्थ हो जाएंगे. अस्पताल परिसर में हफीजुल हसन के समर्थक और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं. सभी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Hafizul hasan

Trending news

Hafizul hasan
अब झारखंड के अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती
Jharkhand news
झारखंड के दो मंत्रियों को धमकी देने वाला युवक पटना से गिरफ्तार, मोबाइल बरामद
Jharkhand news
झारखंड विधानसभा सत्र के अंतिम दिन विपक्ष का हंगामा
Motihari News
घुसपैठ की खबर के बाद रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, हाई अलर्ट पर एसएसबी
Bihar Weather
Bihar Weather: बिहार में अगले तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट
Terrorist
जब BJP की रैली में होने लगे धमाके, कैसे PM मोदी ने मंच से बचाई थीं हजारों जिंदगियां
bihar jehanabad news
स्कूल बस से गिरकर पांच साल के छात्र की मौत, ग्रामीणों ने बस में जमकर की तोड़फोड़
Maluk NAger
Voter Adhikar Yatra में स्टालिन की एंट्री से इंडी अलायंस की हार तय: मलूक नागर
rahul gandhi voter adhikar yatra
आज वोट काटे जा रहे, फिर राशन कार्ड खत्म होगा, आगे जमीन छीनी जाएगी,: राहुल गांधी
Voter Adhikar Yatra
दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से PM मोदी को दी गई गालियां, पटना में केस दर्ज
;