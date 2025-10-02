Advertisement
रावण का अहंकार नहीं रहा ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री और बीजेपी का भी अहंकार टूटेगा: झारखंड मुक्ति मोर्चा

Jharkhand News: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रधानमंत्री और बीजेपी पर बड़ा हमला किया, जिसपर काग्रेंस ने मुक्ति मोर्चा पर समर्थन जताया. साथ ही बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने भी इस बयान पर पलटवार करा.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 02, 2025, 01:50 PM IST

झारखंड मुक्ति मोर्चा
Jharkhand News: शारदीय नवरात्र में मां की भक्ति के बाद जहां पूरा देश विजयदशमी की खुशियां मना रहा है. उसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिए बयान ने राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया है. झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रधानमंत्री और बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि जिस तरह रावण का अहंकार नहीं रहा ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री और बीजेपी का भी अहंकार एक दिन टूटेगा. झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस बयान के बाद राज्य की सियासत गरमा गई है.  मनोज पांडे ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पूर्व के महीना में की गई कार्रवाई और वर्तमान में सोनम वांगचुक पर की गई कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं बल्कि अहंकार है.

इसपर बीजेपी सांसद आदित्य साहू ने पलटवार कर कहा कि बीजेपी अहंकार की राजनीति नहीं सेवा की राजनीति करती है. समाज के बीच जाकर गरीब का सेवा करती है, जहां तक जेल जाने की बात है, शिबू आज नहीं हैं. शिबू सोरेन को जेल किसने भेजने का काम किया था. आज किसके साथ सरकार चला रहे हैं. बोलने से पहले सोचना चाहिए. जो गलत करेगा जेल जाएगा. आगे भी जेल जायेगें. अन्याय जो करेगें उसपर ईश्वर का प्रकोप होता है और जेल जाना पड़ता है.

भारतीय जनता पार्टी के इस बयान पर पलटवार और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से गलत नीतियों को लेकर कार्य किया जा रहे हैं कभी भी उनका तख्तापलट हो सकता है, क्योंकि बड़े-बड़े लोगों का अहंकार नहीं टीका तो आखिर इनकी क्या बिसात.

इनपुट: कमरन जलीली

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी. झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

