झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ली आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर चुटकी, यूज एंड थ्रो करने का लगाया आरोप

Jharkhand News: BJP ने सांसद आदित्य साहू को झारखंड के कार्यकारी अध्यक्ष के लिए नियुक्ति किया है. इस पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने BJP पर तंज कसा. साथ ही, प्रवक्ता मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी पर अपने नेताओं को यूज एंड थ्रो करने का भी आरोप लगाया.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 03, 2025, 03:53 PM IST

कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू
कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू

Jharkhand News: भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड प्रदेश के अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष के नेता की नियुक्ति कर दी है. BJP ने सांसद आदित्य साहू को इस पद के लिए चुना है. साहू को बनाए गए कार्यकारी अध्यक्ष पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में उत्साह है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष हमलावर है. शिवपूजन पाठक ने भरोसा जताया है कि आदित्य साहू के नेतृत्व में झारखंड में बीजेपी नई ऊंचाइयों को छूएगी. साथ ही, प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में झारखंड सरकार निरंतर आगे बढ़ेगी.

मनोज पांडे का BJP पर हमला

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आदित्य साहू को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं और तंज दोनों दिया. उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि इतने इंतजार के बाद भी फिर कार्यकारी अध्यक्ष ही बनाया गया. क्या बीजेपी के पास कोई अध्यक्ष का चेहरा नहीं है? झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी पर अपने नेताओं को यूज एंड थ्रो करने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि रविंद्र राय को चुनाव के वक्त कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और अब हटाकर आदित्य साहू को जिम्मेदारी दी गई है.

कांग्रेस का भाजपा पर हमला

इधर कांग्रेस भी इस मामले को लेकर भाजपा पर हमलावर है. कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता किशोर शाह देव ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी के पास आज ना कोई नीति है और ना ही नेतृत्व. उन्होंने कहा कि हालांकि यह बीजेपी का आंतरिक मामला है, लेकिन पहले रविंद्र राय का इस्तेमाल बाबूलाल मरांडी को विधानसभा पहुंचाने के लिए किया गया और अब उन्हें बदल दिया गया. अब आदित्य साहू को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इनपुट: कामरान जलीली

