Jharkhand Nikay Chunav: झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए आज होगा मतदान, 6,000 उम्मीदवारों की दांव पर किस्मत

Jharkhand Municipal Corporation Election 2026: झारखंड नगर निगम चुनाव 23 फरवरी, 2026 दिन सोमवार को होगा. सोमवार को राज्य में रजिस्टर्ड कुल 43,43,295 वोटर 2,134 पोलिंग स्टेशनों पर बने 4,307 बूथ पर वोट डालेंगे. इस दिन 48 अर्बन लोकल बॉडीज (Urban Local Bodies) के तहत 1,087 वार्डों के लिए 562 मेयर कैंडिडेट और 5,562 वार्ड काउंसलर की किस्मत का फैसला होगा. झारखंड स्टेट इलेक्शन कमीशन (JSEC) ने कहा कि मजिस्ट्रेट, पोलिंग स्टाफ और पुलिस समेत करीब 50,000 लोग तैनात किए जाएंगे.

सोमवार को 48 अर्बन लोकल बॉडीज (ULBs) में से 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 20 म्युनिसिपल काउंसिल और 19 नगर परिषद हैं. मेयर पोस्ट के लिए कुल 641 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल किया है, जिनमें से 31 कैंसल हो गए और 48 वापस ले लिए गए. काउंसलर पोस्ट के लिए 6,123 और कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल किया. इनमें से 191 फॉर्म कैंसिल कर दिए गए हैं. वहीं, 322 ने अपना नाम वापस ले लिया और 41 बिना किसी मुकाबले के जीत गए हैं.

झारखंड स्टेट इलेक्शन कमीशन के अनुसार, कुल 896 बूथों को बहुत ज्यादा सेंसिटिव, 2,448 को सेंसिटिव और 963 को जनरल कैटेगरी में रखा गया था. हर बूथ पर एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर, चार पोलिंग स्टाफ के अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट और दूसरे लोग होंगे.

धनबाद नगर निगम (DMC) में 169 बहुत ज्यादा सेंसिटिव बूथ हैं, जो राज्य में सबसे ज्यादा हैं. इसके बाद रांची नगर निगम (RMC) में 128 बूथ हैं और गिरिडीह नगर निगम 96 बूथों के साथ तीसरे नंबर पर है. धनबाद नगर निगम में 647 सेंसिटिव बूथ हैं, जो बिहार में सबसे ज्यादा हैं. रांची नगर निगम (RMC) में 510 बूथ थे, जबकि मेदिनीनगर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम और मानगो नगर निगम में 105-105 बूथ हैं. वहीं, रांची में रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत 53 वार्ड के लिए 909 पोलिंग स्टेशन और बुंडू नगर पंचायत के लिए 16 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं.

