Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3119286
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Jharkhand Nikay Chunav: झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए आज होगा मतदान, 6,000 उम्मीदवारों की दांव पर किस्मत

Jharkhand News: झारखंड में रजिस्टर्ड कुल 43,43,295 वोटर सोमवार को 2,134 पोलिंग स्टेशनों पर बने 4,307 बूथ पर वोट डालेंगे. झारखंड स्टेट इलेक्शन कमीशन (JSEC) ने कहा कि मजिस्ट्रेट, पोलिंग स्टाफ और पुलिस समेत करीब 50,000 लोग तैनात किए जाएंगे.

Written By  Shailendra |Last Updated: Feb 23, 2026, 12:04 AM IST

Trending Photos

झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए आज होगा मतदान (File Photo)
झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए आज होगा मतदान (File Photo)

Jharkhand Municipal Corporation Election 2026: झारखंड नगर निगम चुनाव 23 फरवरी, 2026 दिन सोमवार को होगा. सोमवार को राज्य में रजिस्टर्ड कुल 43,43,295 वोटर 2,134 पोलिंग स्टेशनों पर बने 4,307 बूथ पर वोट डालेंगे. इस दिन 48 अर्बन लोकल बॉडीज (Urban Local Bodies) के तहत 1,087 वार्डों के लिए 562 मेयर कैंडिडेट और 5,562 वार्ड काउंसलर की किस्मत का फैसला होगा. झारखंड स्टेट इलेक्शन कमीशन (JSEC) ने कहा कि मजिस्ट्रेट, पोलिंग स्टाफ और पुलिस समेत करीब 50,000 लोग तैनात किए जाएंगे.

सोमवार को 48 अर्बन लोकल बॉडीज (ULBs) में से 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 20 म्युनिसिपल काउंसिल और 19 नगर परिषद हैं. मेयर पोस्ट के लिए कुल 641 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल किया है, जिनमें से 31 कैंसल हो गए और 48 वापस ले लिए गए. काउंसलर पोस्ट के लिए 6,123 और कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फाइल किया. इनमें से 191 फॉर्म कैंसिल कर दिए गए हैं. वहीं, 322 ने अपना नाम वापस ले लिया और 41 बिना किसी मुकाबले के जीत गए हैं.

झारखंड स्टेट इलेक्शन कमीशन के अनुसार, कुल 896 बूथों को बहुत ज्यादा सेंसिटिव, 2,448 को सेंसिटिव और 963 को जनरल कैटेगरी में रखा गया था. हर बूथ पर एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर, चार पोलिंग स्टाफ के अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट और दूसरे लोग होंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

धनबाद नगर निगम (DMC) में 169 बहुत ज्यादा सेंसिटिव बूथ हैं, जो राज्य में सबसे ज्यादा हैं. इसके बाद रांची नगर निगम (RMC) में 128 बूथ हैं और गिरिडीह नगर निगम 96 बूथों के साथ तीसरे नंबर पर है. धनबाद नगर निगम में 647 सेंसिटिव बूथ हैं, जो बिहार में सबसे ज्यादा हैं. रांची नगर निगम (RMC) में 510 बूथ थे, जबकि मेदिनीनगर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम और मानगो नगर निगम में 105-105 बूथ हैं. वहीं, रांची में रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत 53 वार्ड के लिए 909 पोलिंग स्टेशन और बुंडू नगर पंचायत के लिए 16 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं.

यह भी पढ़ें: गिरिडीह नगर निगम चुनाव: फूल देवी और अर्जुन बैठा के समर्थकों में मारपीट

TAGS

Jharkhand Municipal ElectionsRanchi News

Trending news

Jharkhand Municipal Elections
झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए आज होगा मतदान, 6,000 उम्मीदवारों की दांव पर किस्मत
Begusarai News
बेगूसराय में मंदिर के पुजारी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया जहर देकर हत्या का आरोप
Patna zoo
वीकेंड पर पटना जू में टूटा रिकॉर्ड, एक दिन में आये 19 हजार से ज्यादा पर्यटक
Khesari Lal Yadav
जब रंग और इमोशन मिले साथ... यूट्यूब पर 'होली बाद आके' से छा गए खेसारी लाल यादव
Khesari Lal Yadav
'यादव जी की लव स्टोरी' और 'घूसखोर पंडत' पर छिड़ा विवाद! खेसारी के एक ट्वीट से हड़कंप
Madhepura Police
युवती की हत्या का खुलासा: पिता-चाचा ने उतारा मौत के घाट, प्रेमी ने फेंका था नवजात
Bihar News
बिहार में साइबर ठगों की खैर नहीं! गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने किया स्पेशल सेल का ऐलान
Rajgir tourist
राजगीर बनेगा वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट हब: अब AI और VR तकनीक से रूबरू होंगे जेन-Z पर्यटक
Giridih news
गिरिडीह नगर निगम चुनाव: फूल देवी और अर्जुन बैठा के समर्थकों में मारपीट
Munger News
Munger News: गंगा में नाव असंतुलित होने से PG छात्र लापता, SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी