झारखंड में निकाय चुनाव का बिगुल: 48 नगर निकायों के लिए आज से शुरू होगा नामांकन, 23 फरवरी को होगा मतदान

Jharkhand Nagar Nikay Chunav 2026: झारखंड में लंबे इंतजार के बाद नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है. राज्य निर्वाचन आयोग ने बीते दिन 48 नगर निकायों के लिए चुनाव की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर दी, जिसके साथ ही पूरे राज्य में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है. चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही राजनीतिक दलों और संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ गई है. नगरपालिकाओं और नगर परिषदों में सत्ता की कमान संभालने के लिए अब उम्मीदवार मैदान में उतरने को तैयार हैं, वहीं प्रशासन ने भी चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने की तैयारी शुरू कर दी है.

चुनाव कार्यक्रम के अनुसार आज से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है. 29 जनवरी 2026 से 04 फरवरी 2026 तक उम्मीदवार अपना नमांकन दाखिल कर सकेंगे. नामांकन सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में किया जा सकेगा. 05 फरवरी को नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी, जबकि 06 फरवरी 2026 को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है. इसके बाद 07 फरवरी 2026 को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: झारखंड निकाय चुनाव का आधिकारिक ऐलान, 23 फरवरी को डाले जाएंगे वोट, 27 को आएगा रिजल्ट

Add Zee News as a Preferred Source

मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 तय की गई है, जबकि मतगणना 27 फरवरी 2026 को कराई जाएगी. राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जिला प्रशासन और पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था से निपटा जा सके.

इधर, चुनावी माहौल को देखते हुए बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. नगरपालिका (आम) निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत रांची नगर निगम (वर्ग-क)-53 क्षेत्र में निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी. यह निषेधाज्ञा अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची द्वारा जारी की गई है, जिसका उद्देश्य चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचाव करना है.

रिपोर्ट: कामरान जलीली