Jharkhand News: 1 सितंबर से लागू नई शराब नीति , ये ब्रांड होंगे सस्ते

Jharkhand News: झारखंड में 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति के तहत शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी. इसके लिए उत्पाद विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है. नई नीति लागू होने के साथ ही राज्य सरकार को लगभग 1000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो दुकानों के आबंटन के लिए लॉटरी प्रक्रिया के जरिए आया है. नई उत्पाद नीति का सबसे बड़ा बदलाव प्रीमियम ब्रांड की कीमतों में देखने को मिलेगा. सरकार ने प्रीमियम शराब पर लगाए गए 70 प्रतिशत वैट को घटा दिया है. इसके चलते अब दिल्ली और कोलकाता की तर्ज पर झारखंड में भी प्रीमियम ब्रांड की शराब किफायती दरों पर उपलब्ध होगी. पहले ऊंचे दामों के कारण लोग प्रीमियम शराब राज्य के बाहर से लाते थे, जिससे राजस्व की भारी हानि हो रही थी. अब इस समस्या का समाधान हो जाएगा.
हलांकि दुसरी ओर रेगुलर ब्रांड की कीमतों में 10 से 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है. विभाग ने माना है कि इस बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं को कुछ हद तक अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा, लेकिन सरकार इसके प्रभाव को कम करने के लिए समाधान की दिशा में प्रयास कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि राजस्व वृद्धि के साथ-साथ बाजार में संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है.
नई शराब नीति के जरिए सरकार का मकसद एक ओर जहां राज्य की आय बढ़ाना है, वहीं दूसरी ओर अवैध शराब और बाहर से लाई जाने वाली प्रीमियम ब्रांड पर रोक लगाना भी है. अधिकारियों के मुताबिक नई व्यवस्था से शराब बिक्री में पारदर्शिता आएरी और सरकार की निगरानी भी सख्त होगी. विशेषज्ञ का मानना हैं कि प्रीमियम ब्रांड की दर घटने से राज्य के राजस्व में इजाफा होगा और शराब बिक्री का कारोबार संगठित रूप से आगे बढ़ेगा. वहीं उपभोक्ताओं को भी बेहतर विकल्प स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेंगे.
1 सितंबर से झारखंड में शराब बिक्री का शुरू होगा, जिसमें सरकार को बड़े राजस्व की उम्मीद है और उपभोक्ताओं को प्रीमियम ब्रांड का लाभ मिलेगा.
