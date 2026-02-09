झारखंड निकाय चुनाव में भी 'राष्ट्रवाद' की एंट्री: विधानसभा में हार के बाद भी बीजेपी का घुसपैठ और धर्मांतरण पर जोर; जेएमएम-कांग्रेस का तीखा पलटवार

Jharkhand Nikay Chunav 2026: विधानसभा चुनाव में मात खाने के बाद भी बीजेपी झारखंड निकाय चुनाव में राष्ट्रवाद और घुसपैठ का मुद्दा नहीं छोड़ने जा रही है. भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण, राष्ट्रवाद और घुसपैठ के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी. हालांकि झारखंड में निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा, लेकिन बीजेपी का मानना है कि निकाय चुनाव में भी राष्ट्रवाद और धर्मांतरण प्रमुख मुद्दा है. भाजपा सत्ताधारी गठबंधन पर घुसपैठ को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है. बीजेपी का आरोप है कि राज्य में तेजी से धर्मांतरण बढ़ रहा है. शहरों की स्थिति जर्जर है और दूसरे राज्यों से आने वाले अपराधियों को झारखंड में शेल्टर दिया जा रहा है. भाजपा ने राष्ट्रवादी शक्तियों को चुनाव जीतकर विकास में योगदान देने की अपील की है.

भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने इस बारे में बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति के साथ निकाय चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में है. उन्होंने कहा कि इस राज्य के शहरों में स्थानीय समस्या तो है ही, लेकिन राज्य में सत्ताधारी दल के संरक्षण में एक बड़ा संकट आने जा रहा है. घुसपैठिया दूसरे राज्यों से यहां पहुंच रहे हैं. राज्य में अपराधी संरक्षण ले रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव नहीं हो रहा है तो इस बार धांधली का भी डर है. बीजेपी सांसद ने सत्ताधारी गठबंधन को निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर चेताया है.

इस मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, बीजेपी की लोगों की बांटने की नीति पुरानी रही है और धर्म का अफीम चटाकर लोगों को ये गुमराह करना चाहते हैं. फर्जी राष्ट्रवादी लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने झुककर पूरे देश को गिरवी रख दिया है. यह सरकार किसान और गरीब विरोधी है. उन्होंने यह भी कहा कि पूंजीपतियों की सरकार जनता को दिगभ्रमित करने का काम करती है. मनोज पांडे ने भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रद्रोही लोगों का जमावड़ा भी बताया.

कांग्रेस नेता किशोर शाहदेव ने इस बारे में कहा कि बीजेपी के लोग नकली देशभक्त हैं. समाज को बांटकर वोट लेने की साजिश हमेशा करते रहे हैं. विधानसभा में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव में गए थे, लेकिन झारखंड की जनता ने उन्हें नकार दिया था. उन्होंने कहा कि इस बार भी झारखंड की जनता उन्हें सबक सिखाएगी. भारतीय जनता पार्टी के नकारात्मक मुद्दों के तहत वह समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, जबकि चुनाव को लेकर जनता काफी ज्यादा उत्साहित है.

रिपोर्ट: धीरज ठाकुर