Jharkhand Nikay Chunav 2026: झारखंड में निकाय चुनाव की आहट, कांग्रेस-JMM की बयानबाजी से सियासत गरमाई

Jharkhand Municipal Elections 2026: झारखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और सभी राजनीतिक दल अपने-अपने तरीके से रणनीति बनाने में जुट गई हैं. गैर दलीय आधार पर होने के बावजूद इस चुनाव में खूब बयानबाजी हो रही. इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राजीव गांधी ने देश में पंचायती राज की व्यवस्था लागू की थी. यह उनके सपनों की एक सोच थी. राकेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ पंचायत चुनाव की तैयारी कर रही है. सीनियर नेताओं ने हर जिले में जाकर कई दौर की बैठकें की हैं.

राकेश सिंह ने कहा कि हम लोगों ने तय किया है अगर निकाय चुनाव में पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता खुद या उनके परिजन आना चाहते हैं, तो पार्टी उस पर विचार करके एका बनाने का काम किया जाएगा. इस तरह से हमें लगता है निकाय चुनाव में पूरी तरह जीत हासिल कर सकते हैं. वहीं झामुमो सांसद महुआ मांझी ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि हमारी पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ता और सदस्य जो हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं. वो चुनावी मैदान में दिखेंगे. महुआ मांझी ने दावा किया कि इस बार झामुमो सबसे ज्यादा वोट लाकर अपना मेयर, डिप्टी मेयर बनाएगी. सभी पार्षद जेएमएम के जीतेंगे.

उन्होंने कहा कि जनता के बीच जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, जनता में उनकी स्वीकार्यता होनी चाहिए. वो किसी दल के स्पोर्टर हो सकते हैं, पर आपको जनता कितना चाहती है. आपने जनता के लिए क्या क्या किया है, निकाय चुनाव में ये मुद्दा ज्यादा अहम होता है. उधर बीजेपी सांसद प्रदीप वर्मा ने कहा कि एक राजनीतिक दल होने के नाते जनता के हित का विषय उठाते रहेंगे, अगर सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी रहेगी और जनता के हित को किनारे कर के गैर दलीय चुनाव करवाने का तय कर लेगी, फिर बीजेपी सोचेगी कि क्या करना है.

प्रदीप वर्मा ने कहा कि आज हमारी मांग है कि दलीय आधार पर चुनाव हों. ईवीएम से चुनाव हों. फिलहाल, शहर की सरकार बनाने में किस दल के हाथ बाजी, लगेगी ये तो वक्त बताएगा लेकिन शहर की सरकार पर कब्जे की जोर आजमाइश अंदरखाने हर दल के अंदर शुरु हो चुकी है. बस इंतजार है चुनावी बिगुल बजने का.

रिपोर्ट- कुमार चन्दन