Jharkhand Nikay Chunav 2026: भयंकर ठंड के बीच निकाय चुनाव ने बढ़ाया झारखंड का सियासी पारा, देखें किसकी-कितनी तैयारी?

Jharkhand Nikay Chunav 2026: झारखंड इन दिनों भयंकर ठंड की चपेट में है. प्रदेश के कई जिलों में अब तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया है, जिससे लोगों की हालत खराब हो रखी है. वहीं दूसरी ओर नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव को लेकर सभी जिलों में निर्वाची तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है. निकाय चुनाव को लेकर जिलों में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. जिसके बाद रांची में भी 51 वार्ड के लिए वार्ड पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर पर हर दल की नजर है. पिछले निकाय चुनाव में राजधानी पर बीजेपी का कब्जा रहा अब सत्ताधारी दल रांची नगर निगम पर कब्जे की कवायद में जुट गई है. तो वहीं बीजेपी का मानना है, निकाय चुनाव में सत्ताधारी दल को मुंह की खानी पड़ेगी.

इस मामले में जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि रांची नगर निगम में चार विधानसभा हैं. खिजरी और कांके हमारे समर्थक दल के पास है, जबकि रांची और हटिया बीजेपी के पास है. उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता होगी कि इन इलाकों में विधानसभा चुनाव में जो शहरी वोट सत्ताधारी दल को मिले हैं, उन वोटों को कैसे अपने पक्ष में निकाय चुनाव में लाया जाए. जेएमएम नेता ने कहा कि उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं. वहीं झारखंड सरकार में मंत्री शिल्पी तिर्की ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर पार्टी काम कर रही है. पार्टी के शीर्ष नेताओं के अनुसार तैयारी भी दुरुस्त होगा. झारखंड प्रभारी के राजू जब भी आते हैं निकाय चुनाव को लेकर चर्चा और बैठकें हुई है. उनके निर्देश के अनुसार पार्टी आगे बढ़ेगी.

उधर बीजेपी ने कहा निकाय चुनाव होने का रहा है, बीजेपी भी तैयारी कर रही है. बीजेपी ने दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग रखा है, पर सत्ताधारी दल भाग रहे हैं, दलीय आधार पर चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं. जब चुनाव होगा तो वास्तविकता समाने आएगी, रिजल्ट आने से सत्ताधारी दल को एहसास हो जाएगा, कि उनके कार्यकलाप से जनता का मोहभंग हो चुका है. कानून व्यवस्था बेकार है, कुशासन का बोलबाला है. उनकी पोल खुल चुकी है. निकाय चुनाव में झामुमो सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी.

