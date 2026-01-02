Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3061495
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Jharkhand Nikay Chunav 2026: भयंकर ठंड के बीच निकाय चुनाव ने बढ़ाया झारखंड का सियासी पारा, देखें किसकी-कितनी तैयारी?

Jharkhand Municipal Elections 2026: झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी के साथ सियासी दलों के बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है. सत्ताधारी जेएमएम और कांग्रेस के साथ-साथ विपक्ष में बैठी बीजेपी और आजसू सभी दल अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 02, 2026, 02:23 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)
प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)

Jharkhand Nikay Chunav 2026: झारखंड इन दिनों भयंकर ठंड की चपेट में है. प्रदेश के कई जिलों में अब तापमान 5 डिग्री से नीचे चला गया है, जिससे लोगों की हालत खराब हो रखी है. वहीं दूसरी ओर नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव को लेकर सभी जिलों में निर्वाची तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है. निकाय चुनाव को लेकर जिलों में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है. जिसके बाद रांची में भी 51 वार्ड के लिए वार्ड पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर पर हर दल की नजर है. पिछले निकाय चुनाव में राजधानी पर बीजेपी का कब्जा रहा अब सत्ताधारी दल रांची नगर निगम पर कब्जे की कवायद में जुट गई है. तो वहीं बीजेपी का मानना है, निकाय चुनाव में सत्ताधारी दल को मुंह की खानी पड़ेगी. 

इस मामले में जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि रांची नगर निगम में चार विधानसभा हैं. खिजरी और कांके हमारे समर्थक दल के पास है, जबकि रांची और हटिया बीजेपी के पास है. उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता होगी कि इन इलाकों में विधानसभा चुनाव में जो शहरी वोट सत्ताधारी दल को मिले हैं, उन वोटों को कैसे अपने पक्ष में निकाय चुनाव में लाया जाए. जेएमएम नेता ने कहा कि उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं. वहीं झारखंड सरकार में मंत्री शिल्पी तिर्की ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर पार्टी काम कर रही है. पार्टी के शीर्ष नेताओं के अनुसार तैयारी भी दुरुस्त होगा. झारखंड प्रभारी के राजू जब भी आते हैं निकाय चुनाव को लेकर चर्चा और बैठकें हुई है. उनके निर्देश के अनुसार पार्टी आगे बढ़ेगी.

ये भी पढ़ें- झारखंड सरकार ने साल के आखिरी दिन 14 IAS अधिकारियों का किया ट्रांसफर

Add Zee News as a Preferred Source

उधर बीजेपी ने कहा निकाय चुनाव होने का रहा है, बीजेपी भी तैयारी कर रही है. बीजेपी ने दलीय आधार पर चुनाव कराने की मांग रखा है, पर सत्ताधारी दल भाग रहे हैं, दलीय आधार पर चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं. जब चुनाव होगा तो वास्तविकता समाने आएगी, रिजल्ट आने से सत्ताधारी दल को एहसास हो जाएगा, कि उनके कार्यकलाप से जनता का मोहभंग हो चुका है. कानून व्यवस्था बेकार है, कुशासन का बोलबाला है. उनकी पोल खुल चुकी है. निकाय चुनाव में झामुमो सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी.

रिपोर्ट- कुमार चन्दन

TAGS

Jharkhand Nikay Chunav 2026

Trending news

Jharkhand Nikay Chunav 2026
सर्दी के मौसम में झारखंड निकाय चुनाव ने चढ़ाया सियासी पारा, देखें किसकी-कितनी तैयारी
bihar motihari news
डेढ़ साल से पेट में कैंची लेकर घूम रही थी महिला, डॉक्टर की लापरवाही ने ले ली जान
Minister Rekha Arya Husband
उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति के विवादित बयान से बिहार का सियासी पारा चढ़ा
Muzaffarpur News
नए साल के पहले दिन मातम, मुजफ्फरपुर–बेगूसराय हादसों में गईं तीन युवाओं की जान
Jamui News
Jamui News: पारिवारिक कलह से उजड़ा परिवार, मां के फैसले ने ले ली दो मासूमों की जान
BJP
'20-25 हजार में लड़कियां मिलती हैं बिहार की लड़कियां...', BJP मंत्री के पति का बयान
Patna crime news
दानापुर में दरिंदगी! खटाल में सो रहे 15 वर्षीय किशोर की गला दबाकर हत्या
patna news
पटना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात अपराधी मैनेजर राय का किया एनकाउंटर
nitish kumar
CM नीतीश के लिए जबरदस्त रहा 2025, साल 2026 मे JDU के सामने होंगी ये नई चुनौतियां
Bihar Weather
अगर आज बारिश हो जाए तो फसल को नुकसान होगा या फायदा? बिहार के लिए IMD की बड़ी चेतावनी