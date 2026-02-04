Jharkhand Nikay Chunav: झारखंड निकाय चुनाव में नामांकन का आज अंतिम दिन, अब तक 4,391 पर्चे दाखिल

Jharkhand Nikay Chunav 2026: झारखंड निकाय चुनाव में नामांकन के लिए आज अंतिम दिन है, इसको लेकर सभी निकायों में पर्चा भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है. विशेष बात यह है कि आज सरकारी अवकाश होने के बावजूद नामांकन की प्रक्रिया जारी रहेगी. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, मंगलवार (3 फरवरी) तक राज्यभर में कुल 4,391 अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं. सिर्फ मंगलवार को ही 2,967 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा. इनमें मेयर और अध्यक्ष पद के लिए 277 नामांकन हुए, जबकि पार्षद पद के लिए 2,690 नामांकन किए गए. इस चुनाव में महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है. अब तक मेयर और अध्यक्ष पद के लिए 169 महिलाओं ने और वार्ड पार्षद पद के लिए 2,058 महिलाओं ने नामांकन किया है.

यह चुनाव दलगत आधारित नहीं होने के बावजूद सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है. राजनीतिक दल भले ही दलीय चुनाव होने के कारण प्रत्याशियों को सिंबल नहीं दे रहे हैं, लेकिन समर्थन जरूर दे रहे हैं. तकरीबन सभी पार्टियों ने अपना-अपना प्रत्याशी चुन रखा और उसको जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे.

रांची महापौर सीट के लिए चुनाव मैदान में उतरी पूर्व मेयर रमा खलखो के नामांकन में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. रांची समाहरणालय में रमा खलखो के नामांकन में पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की, आलोक दूबे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता समाहरणालय परिसर में मौजूद थे.

उधर भाजपा ने भी रांची नगर निगम के लिए दो बार पार्षद रहीं रोशनी खलखो, धनबाद में संजीव अग्रवाल, चास में अविनाश कुमार, आदित्यपुर से प्रभाषिनी कांडूलिया, मानगो में संध्या सिंह, दुमका में अमिता रक्षित, चक्रधरपुर में विजय गागराई, मेदिनीनगर में अरुणा शंकर, हजारीबाग में सुरेश चंद्रवंशी, गिरिडीह में शैलेंद्र चौधरी, गढ़वा में कंचन जायसवाल, देवघर में रीता चौरसिया, लातेहार में महेश सिंह को अपना समर्थन देने का फैसला लिया है.

यह चुनाव अब दलबदल से भी अछूता नहीं रहा है. भले ही ऐसे मामले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तुलना में कम आए हैं, लेकिन कोई भी दल इससे परहेज नहीं किया है. धनबाद में भाजपा ने जब चंद्रशेखर अग्रवाल की जगह संजीव अग्रवाल का समर्थन किया तो चंद्रशेखर अग्रवाल ने आनन-फानन में झामुमो की सदस्यता ग्रहण कर ली. देवघर नगर निगम में भाजपा ने महापौर पद के लिए रीता चौरसिया को समर्थन किया है. इस कारण से भाजपा नेता बाबा बलियासे नाराज हो गए और उन्होंने भी पर्चा भर दिया.

पाकुड़ में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए अधिकारियों ने भी कमर निर्वाचन कस ली है. इसे लेकर पदाधिकारी व एसपी ने संवेदनशील बूथों का जायजा लिया और कई निर्देश भी दिए. कहा जा रहा है कि इस बार नए और पुराने उम्मीदवारों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है. कई पूर्व पार्षद ओर पूर्व अध्यक्ष अपनी साख बचाने के लिए फिर से मैदान में उतरे हैं. वे अपने पिछले कार्यकाल के विकास कार्यों के भरोसे जनता के बीच जाएगे.

बता दें कि पाकुड़ नगर परिषद के लिए अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित है और अभी तक अध्यक्ष पद के लिए 4, वार्ड पार्षद के लिए 58 ने नामांकन किया, जबकि दर्जनों उम्मीदवारो ने पर्चा खरीदा है. अध्यक्ष पद के लिए पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मीता पांडे, पूर्व अध्यक्ष पूनम देवी ओर सीमा सोनी भगत,सेलीना सुल्ताना ने अपना नामांकन पर्चा निर्वाची पदाधिकारी अपर समाहर्ता जेम्स सुरीन के समक्ष दाखिल किया है.