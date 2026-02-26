Jharkhand Nikay Chunav Result 2026: कल आएंगे झारखंड निकाय चुनाव के नतीजे, खुलेगा 6,124 उम्मीदवारों का भाग्य का पिटारा

Jharkhand Municipal Election Results 2026: झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान 23 फरवरी दिन सोमवार को पूरे राज्य के 48 अर्बन लोकल बॉडी (ULB) के लिए म्युनिसिपल इलेक्शन हुए. अब वोटों की गिनती 27 फरवरी, दिन शुक्रवार को होगी. इस चुनाव में 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, 20 म्युनिसिपल काउंसिल और 19 नगर पंचायत शामिल थे, जिसमें कुल 1,087 वार्ड शामिल थे. पोलिंग प्रोसेस में 43.33 लाख से ज्यादा वोटर्स (4,333,574) ने हिस्सा लिया, जिसमें 21.26 लाख से ज्यादा महिला वोटर्स शामिल थीं.

62 फीसदी वोटिंग हुई

23 फरवरी, 2026 दिन सोमवार को झारखंड में 48 शहरी लोकल बॉडीज के लिए हुए म्युनिसिपल चुनावों में करीब 43 लाख वोटर्स में से 62 फीसदी ने अपनी वोटिंग की. कड़ी सिक्योरिटी के बीच सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू हुई और शाम 5 बजे खत्म हुई थी.

9 नगर निगमों की लिस्ट

रांची नगर निगम ST के लिए रिजर्व है. इस निगम में 54 सीटें हैं.

धनबाद नगर निगम अनरिजर्व है. इसमें 56 सीटें हैं.

देवघर नगर निगम भी अनरिजर्व है, इस क्षेत्र में 37 सीटें शामिल हैं.

हजारीबाग नगर निगम EBC-I के लिए रिजर्व है. यहां 37 सीटें हैं.

गिरिडीह नगर निगम SC के लिए रिजर्व है. इस निगम में 37 सीटें हैं.

आदित्यपुर नगर निगम ST के लिए रिजर्व है, जिसमें 36 सीटें शामिल हैं.

चास (बोकारो) नगर निगम अनरिजर्व है, इसमें 36 सीटें शामिल हैं.

मेदिनीनगर (पलामू) नगर निगम महिलाओं के लिए रिजर्व है. यहां भी 36 सीटें हैं.

मैंगो नगर निगम भी महिलाओं के लिए रिजर्व है. इस निगम में 37 सीटें हैं.

20 नगर परिषदों की लिस्ट

चक्रधरपुर (वेस्ट सिंहभूम) ST के लिए आरक्षित: 23 वार्ड

लोहरदगा (ST के लिए आरक्षित): 22 वार्ड

सिमडेगा (ST के लिए आरक्षित): 20 वार्ड

गोड्डा (EBC-I के लिए आरक्षित): 21 वार्ड

साहिबगंज (SC के लिए आरक्षित): 28 वार्ड

झुमरी तेलैया (कोडरमा) पिछड़ा वर्ग-1 के लिए आरक्षित: 28 वार्ड

बिश्रामपुर (पलामू) महिलाओं के लिए रिजर्व: 20 वार्ड

मधुपुर (देवघर) रिज़र्व EBC-I/महिलाओं के लिए: 23 वार्ड

पाकुड़ (महिलाओं के लिए आरक्षित): 21 वार्ड

चिरकुंडा (धनबाद) महिलाओं के लिए आरक्षित: 21 वार्ड

फुसरो (बोकारो) SC/महिलाओं के लिए आरक्षित: 28 वार्ड

रामगढ़ (ST/महिलाओं के लिए आरक्षित): 32 वार्ड

गुमला (ST/महिलाओं के लिए आरक्षित): 22 वार्ड

मिहिजाम (जामताड़ा) महिलाओं के लिए आरक्षित: 20 वार्ड

जुगसलाई (पूर्वी सिंहभूम) (महिलाओं के लिए आरक्षित): 22 वार्ड

गढ़वा (अनारक्षित): 22 वार्ड

चतरा (अनारक्षित): 22 वार्ड

दुमका (अनारक्षित): 21 वार्ड

चाईबासा (पश्चिमी सिंहभूम) अनारक्षित: 21 वार्ड

कपाली (सरायकेला) खरसावां) अनारक्षित: 21 वार्ड

19 नगर पंचायतों की लिस्ट

राजमहल (साहिबगंज) EBC-I के लिए आरक्षित: 12 वार्ड

बरहरवा (साहिबगंज) महिलाओं के लिए आरक्षित: 16 वार्ड

बासुकीनाथ (दुमका) महिलाओं के लिए आरक्षित: 12 वार्ड

जामताड़ा (महिलाओं के लिए आरक्षित): 15 वार्ड

बुंडू (रांची) ST के लिए आरक्षित: 14 वार्ड

खूंटी (आरक्षित) ST/महिलाओं के लिए): 13 वार्ड

सरायकेला (अनारक्षित): 11 वार्ड

चाकुलिया (पूर्वी सिंहभूम) ST/महिलाओं के लिए आरक्षित: 12 वार्ड

बंशीधर नगर (गढ़वा) महिलाओं के लिए आरक्षित: 17 वार्ड

मंझियांव (गढ़वा) अनारक्षित: 12 वार्ड

हुसैनाबाद (पलामू) SC के लिए आरक्षित: 15 वार्ड

हरिहरगंज (पलामू) SC/महिलाओं के लिए आरक्षित: 11 वार्ड

छतरपुर (पलामू) अनारक्षित: 16 वार्ड

लातेहार (ST के लिए आरक्षित): 15 वार्ड

कोडरमा (अनारक्षित): 15 वार्ड

डोमचांच (कोडरमा) पिछड़ा वर्ग-2 के लिए आरक्षित: 13 वार्ड

बड़की सरैया (गिरिडीह) महिलाओं के लिए आरक्षित: 16 वार्ड

धनवार (गिरिडीह) अनारक्षित: 11 वार्ड

महगामा (ST के लिए आरक्षित): 14 वार्ड

बता दें कि सरायकेला नगर पंचायत में सबसे अधिक 74.86 परसेंट वोटिंग हुई. जबकि, रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबसे कम 43.35 परसेंट वोटिंग हुई, इसके बाद धनबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 46.98 परसेंट वोटिंग हुई. वहीं, मेयर और चेयरपर्सन के पदों के लिए 235 महिलाओं समेत 562 उम्मीदवार मैदान में थे. वार्ड काउंसलर के पदों के लिए 2,727 महिलाओं समेत 5,562 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.

