झारखंड निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही आया राजनीतिक उबाल, कांग्रेस-JMM और बीजेपी में खिंच गई सियासी तलवार

Jharkhand Nikay Chunav2026: लंबे इंतजार के बाद झारखंड में निकाय चुनाव की घोषणा के साथ सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. भले ही चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हों, लेकिन कांग्रेस, जेएमएम और बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरती दिख रही हैं. बैलेट पेपर, मतदाता सूची और सरकार की मंशा को लेकर आरोप-प्रत्यारोप के बीच झारखंड की राजनीति उबाल पर है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 28, 2026, 11:08 AM IST

झारखंड निकाय चुनाव का शंखनाद: 23 फरवरी को वोटिंग, 27 को आएंगे नतीजे, बढ़ गया सियासी पारा
Jharkhand Nikay Chunav 2026: लंबे इंतजार के बाद झारखंड में आखिरकार निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है. 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को मतगणना होगी. भले ही ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे हों, लेकिन सियासी दल पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं. कांग्रेस और जेएमएम अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत को लेकर आश्वस्त हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी शहरी सरकारों में कब्जा जमाने का दावा कर रही है. इस बीच नेता प्रतिपक्ष ने मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर सियासी माहौल और गर्म कर दिया है. निकाय चुनाव को लेकर झारखंड की राजनीति पूरी तरह उबाल पर है और बीजेपी ने भी चुनावी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतरने का संकेत दे दिया है.

भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने एक बार फिर दलीय आधार पर चुनाव नहीं करने को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए हुए कहा कि सरकार को हार का डर है. बैलेट पेपर से चुनाव कर धांधली की कोशिश हो रही है, बीजेपी ने सरकार और चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहां थी अगर ऐसा होगा तो सड़क पर उतर कर विरोध किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: झारखंड निकाय चुनाव का आधिकारिक ऐलान, 23 फरवरी को डाले जाएंगे वोट, 27 को आएगा रिजल्ट

झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता धीरज ठाकुर ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री चाहते थे कि जिनके जो हक है वह मिले इसीलिए ट्रिपल टेस्ट के बाद अब झारखंड में निकाय का चुनाव हो रहा है. पार्टी के कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर जनता के बीच लगे हैं वैसे समर्पित कार्यकर्ताओं को पार्टी समर्थन देगी. वहीं उन्होंने कहा कि सवाल उठाए जा रहा है की दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं तो यह भी जायज है क्योंकि जो छोटे स्तर पर राजनीति करते हैं उनको इसमें बल मिलेगा.

इस मामले पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि चुनाव में हर दल की सहभागिता होती है, हालांकि यह चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, इसलिए कांग्रेस सीधे तौर पर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रही है, लेकिन जो लोग पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं उन्हें सहयोग किया जाएगा. उन्होंने बताया कि गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है और सहमति बनने पर दल एक-एक कर प्रत्याशी उतारेंगे. राजेश ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि सभी चुनाव लड़ें, इसी को लेकर चर्चा चल रही है और राष्ट्रीय नेतृत्व की बैठक में प्रभारी जो दिशा-निर्देश देंगे, उसी के अनुसार आगे की रणनीति तय होगी. वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी शुरू से ही हार मान चुकी है और इसी डर से वह बैलेट पेपर से चुनाव का विरोध कर रही है, क्योंकि उसे पहले से ही अपनी हार का आभास हो गया है.

रिपोर्ट: धीरज ठाकुर

