झारखंड निकाय चुनाव: बाबूलाल मरांडी का सरकार पर प्रहार, पुरानी वोटर लिस्ट को बताया 'लोकतंत्र के साथ अन्याय'

Jharkhand Nikay Chunav 2026: झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची पर सियासी घमासान तेज हो गया है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर चुनाव अक्टूबर 2024 की पुरानी मतदाता सूची के आधार पर कराए गए, तो बड़ी संख्या में नए मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे.
Babulal Marandi News: झारखंड निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही झारखंड की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर जानकारी दी कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव अक्टूबर 2024 की मतदाता सूची के आधार पर कराए जाने की तैयारी है. मरांडी का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मतदाताओं के अधिकारों के साथ बड़ा अन्याय होगा.
बाबूलाल मरांडी ने बताया कि नगर निकाय चुनाव उसी वोटर लिस्ट से कराए जाने की योजना है, जिससे हाल में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे. इसका सीधा मतलब यह है कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में जुड़ा है या जिन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना नाम स्थानांतरित कराया है, वे नगर निकाय चुनाव में वोट देने से वंचित रह जाएंगे. इससे बड़ी संख्या में नए मतदाताओं के मताधिकार पर संकट खड़ा हो सकता है.
उन्होंने यह भी कहा कि यह सर्वविदित तथ्य है कि मतदाता सूची का वार्षिक और अर्द्धवार्षिक पुनरीक्षण नियमित रूप से किया जाता है. इसके बावजूद यदि पुरानी मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराए जाते हैं, तो यह न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ होगा, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त मताधिकार का उल्लंघन भी माना जाएगा. लोकतंत्र में नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित रखना गंभीर अन्याय है.
बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से मांग की है कि नगर निकाय चुनाव नवीनतम मतदाता सूची के आधार पर कराए जाएं, ताकि शहर की सरकार चुनने की प्रक्रिया में हर योग्य मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित हो सके. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह बेहद जरूरी है कि किसी भी मतदाता को उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित न किया जाए.