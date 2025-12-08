Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3033585
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

झारखंड में जनता रो रही, सरकार सो रही! बाबूलाल मरांडी का तीखा हमला

Jharkhand News: भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार जनता के हितों की अनदेखी कर रही है, युवा बेरोजगारी से परेशान हैं और किसान ठगे जा रहे हैं. मरांडी ने सरकार की कार्यशैली को पूरी तरह नाकाम बताया.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Dec 08, 2025, 03:40 PM IST

Trending Photos

झारखंड में जनता रो रही, सरकार सो रही! बाबूलाल मरांडी का तीखा हमला
झारखंड में जनता रो रही, सरकार सो रही! बाबूलाल मरांडी का तीखा हमला

Jharkhand News: भाजपा नेता बाबू लाल मरांडी ने शुक्रवार को झारखंड की झारमुक्ति मोर्चा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रदेश की मौजूदा सरकार को जनता के हितों से कोई लेना-देना नहीं है. यह सरकार सिर्फ राजनीतिक लाभ अर्जित करने के मकसद से काम कर रही है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि इस सरकार के शासनकाल में राज्य में हर वर्ग के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं. इस सरकार ने प्रदेश की जनता को ठगने का काम किया है. युवा वर्ग परेशान है. सरकार ने युवाओं से किया हुआ कोई भी वादा पूरा नहीं किया. आज की तारीख में युवाओं के पास रोजगार नहीं है. इसके अलावा, पढ़ाई-लिखाई करने वाले बच्चों को भी कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन, सरकार की तरफ से उन्हें किसी भी प्रकार की आर्थिक सुविधा नहीं मिल पा रही है. इस वजह से पढ़े-लिखे बच्चों को छोटे-मोटे काम करने पड़ रहे हैं, ताकि वो अपनी आर्थिक जरूरतों की पूर्ति कर सके। इनमें से सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे हैं.

ये भी पढ़ें: तेज प्रताप यादव ने चुकाया बकाया बिजली बिल, एक साथ जमा किए 3 लाख 61 हजार रुपये

Add Zee News as a Preferred Source

भाजपा नेता ने सरकार के वादे पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि इस सरकार ने सत्ता में आने से पहले कई तरह के वादे किए थे कि जैसे अगर हम सत्ता में आते हैं, तो किसी भी युवा को बेरोजगार नहीं होना होगा. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी को रोजगार मिले. लेकिन, इस सरकार ने अपनी कार्यशैली से यह साफ जाहिर कर दिया है कि उसे जनता के हितों से कोई लेना-देना नहीं है. इस सरकार ने प्रदेश में लूट मचा रखी है. इस वजह से जनता त्रस्त है.

उन्होंने कहा कि इस सरकार ने प्रदेश के अन्नदाताओं को भी ठगा है. इस वजह से अन्नदाता परेशान हैं. चुनाव से पहले इस सरकार ने किसानों से धान खरीदने का वादा किया था. पिछले साल सरकार की तरफ से विलंब से धान की खरीद गई. इस वर्ष की स्थिति ऐसी हो चुकी है किसान अपनी मेहनत से उगाई फसल को बाजार में बेच रहे हैं. ऐसे में सरकार किसानों से कब खरीदारी करेंगे. इस बारे में अब तक कोई भी जानकारी प्रकाश में नहीं आई है.

इनपुट: आईएएनएस

TAGS

Jharkhand news

Trending news

Mukhyamantri Pratigya Yojana
पढ़ाई-कमाई दोनों साथ-साथ, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में इंटर्नशिप का मिलता है पैसा
Pawan Singh
पावरस्टार पवन सिंह और नीलम गिरी का धमाका: 'सईया मिलल लडिकइयां' 6 महीने बाद भी वायरल
Bihar politics
पीके की राह पर रितु जायसवाल, युवाओं-महिलाओं से संवाद के बाद बनाएंगी नई पार्टी
Bihar Private Security Agencies
बिहार में अब नहीं मिलेंगे डिटेक्टिव! प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए नए नियम जारी
Bihar Nuclear power plant
कैसे बनती है परमाणु बिजली, बिहार के अलावा देश में कितने हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट?
Indigo Flight Cancel
7वें दिन भी इंडिगो की सर्विस में नहीं आया सुधार, कई रूटों की उड़ानें रद्द
Bihar Nuclear power plant
डबल इंजन की सरकार में बिहार के हिस्से में 3 परमाणु बिजली संयंत्र, क्या फायदा होगा?
JDU MP Kaushalendra Kumar
JDU सांसद ने की बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद की तरफदारी तो भड़की BJP, कह दी ये बात
UPSC
IAS के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर, NACS में रजिस्ट्रेशन शुरू
JDU MP Vijaylakshmi Devi
'10 लाख रुपये दो, वरना...' JDU सांसद और विधायक को मिली जान से मारने की धमकी