Jharkhand Politics: चुनाव बिहार में और बयानबाजी झारखंड में, JMM-BJP ने एक-दूसरे पर कही ये बात

Jharkhand Politics On Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है. इलेक्शन कमीशन की ओर से किसी भी दिन चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है. चुनाव बिहार में होने हैं लेकिन सियासी पारा झारखंड का चढ़ा हुआ है. झारखंड में जेएमएम और बीजेपी के बीच जारी बयानबाजी से सियासत अपने चरम पर है. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता रघुवर दास ने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि बिहार का चुनाव दो शक्तियों के बीच का चुनाव है. एक तरफ है राष्ट्रवादी शक्ति और दूसरी तरफ है राष्ट्र विरोधी शक्ति. रघुवर दास ने कहा कि बिहार जनता बहुत प्रबुद्ध मतदाता है.

बीजेपी के सीनियर नेता ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व ने डबल इंजन की सरकार और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो विकास की गंगा बही है. राष्ट्रविरोधी और विध्वंसकारी शक्तियां समाज को जाति और सम्प्रदाय के नाम पर तोड़ने में लगी है. उसको भी बिहार की जनता देख रही है. जीत बिहार में एनडीए की होगी. वहीं बिहार चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रवक्ता तनुज खत्री ने कहा बिहार का चुनाव मंहगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सामाजिक न्याय का चुनाव है. लेकिन रघुवर दास जैसे लोगों जिन्होंने भ्रम के नाम पर झारखंड में सत्ता चलाने का काम किया और झारखंड की जनता ने उनको नकार दिया.

जेएमएम नेता ने कहा कि ये (बीजेपी वाले) बिहार चुनाव में भी भ्रम फैलाना चाहते हैं, जब जब बीजेपी हारती है, ये लोग राष्ट्रवाद के नाम पर झूठा ढोंग रचने का काम करते हैं. ये नहीं बताते इतने सालों में बिहार को दिया क्या. बिहार मंहगाई और बेरोजगारी पर फैसला लेने जा रहा है. उधर कांग्रेस विधायक दल नेता प्रदीप यादव ने कहा, बिहार में महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, समय आते आते सारी तस्वीर साफ हो जाएगी . साथ ही कहा बिहार में इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी और कांग्रेस भी बेहतर प्रदर्शन करेगा.

रिपोर्ट- धीरज ठाकुर

