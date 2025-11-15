Advertisement
25 साल, 7 सीएम और 14 शपथ...फिर भी 3 बार लग चुका है राष्ट्रपति शासन, झारखंड में हुए अबतक इतने मुख्यमंत्री

Jharkhand political history: झारखंड की 25 साल की राजनीति लगातार सत्ता बदलने, टूटते-बनते गठबंधनों और तीन बार लगे राष्ट्रपति शासन के कारण बेहद अस्थिर स्थिती रही है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Nov 15, 2025, 03:06 PM IST

Jharkhand political history: साल 2000 में अलग राज्य के रूप में स्थापित झारखंड ने 25 वर्षों में जितनी राजनीतिक हलचल, बदलाव और गठबंधन की उठापटक देखी है, उतनी शायद ही किसी राज्य ने देखी हो. राज्य के गठन से लेकर आज तक कई बार मुख्यमंत्री बदलते रहे, गठबंधन टूटते-बनते रहे और तीन बार राष्ट्रपति शासन तक की नौबत आई. इसी उतार-चढ़ाव भरे राजनीतिक सफर ने झारखंड की दिशा और विकास पर गहरा प्रभाव छोड़ा. झारखंड ने 25 सालों से 7 मुख्यमंत्री देखे हैं.

झारखंड की शुरुआत और पहले मुख्यमंत्री
15 नवंबर 2000 को झारखंड अस्तित्व में आया और बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री बने. हालांकि वह उस समय विधायक नहीं थे और बाद में उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे. उनके कार्यकाल में डोमिसाइल नीति को लेकर बड़ा विवाद हुआ और अंत में उन्हें पद छोड़ना पड़ा.

अर्जुन मुंडा और सत्ता का पहला बदलाव
मरांडी के हटने के बाद बीजेपी ने अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बनाया था. उन्होंने 2003 से 2005 तक सरकार चलाई थी.  2005 के पहले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से दूर रही. इसी दौरान राजनीतिक घटनाक्रम अचानक बदला और शिबू सोरेन ने 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया. 

शिबू सोरेन का पहला मौका
गवर्नर ने सोरेन को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन वह बहुमत साबित नहीं कर सके और कुछ ही दिनों में इस्तीफा देना पड़ा. 2006 में अचानक निर्दलीय मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने. यह देश का सबसे बड़ा राजनीतिक चमत्कार माना जाता है. कांग्रेस, झामुमो और अन्य दलों के समर्थन से बनी यह सरकार बाद में भ्रष्टाचार मामलों में फंस गई और कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया.

दूसरी बार शिबू सोरेन और फिर गिरावट
एक बार फिर सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन इस बार भी किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो उसके बाद तमार सीट से हुए उपचुनाव में उन्हें राजा पीटर से हार मिली और सरकार गिर गई.

राष्ट्रपति शासन और फिर अर्जुन मुंडा की वापसी
इसके बाद राज्य में दोबारा राष्ट्रपति शासन लगा. फिर एनडीए के समर्थन से अर्जुन मुंडा सरकार बनी, जिसमें हेमंत सोरेन और सुदेश महतो डिप्टी सीएम बने. लेकिन यह गठबंधन भी देर तक स्थिर नहीं रह सका.

हेमंत सोरेन का पहला कार्यकाल
2013 में हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद रघुवर दास मुख्यमंत्री बने और 2019 तक शासन किया.

2019 के बाद फिर हेमंत युग की वापसी
2019 में झामुमो गठबंधन ने सत्ता संभाली और हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री बने. लेकिन 2024 में ईडी की कार्रवाई के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और चंपई सोरेन कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे. हेमंत की रिहाई के बाद वे फिर से मुख्यमंत्री बने, जबकि चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए.

