/झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार से बिहार में भी शुरू हुआ रगड़ा, आमने-सामने आए राजद और कांग्रेस

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पटना: झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सियासी तनातनी खुलकर सामने आ गई है. राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा रहा है और गठबंधन धर्म का पूरी ईमानदारी से पालन किया है. उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने वही भूमिका निभाई है, जैसे पहले ओडिशा और बिहार के राज्यसभा चुनाव में देखने को मिली थी. उनके अनुसार, कुछ विधायकों ने या तो क्रॉस वोटिंग की या फिर मतदान में शामिल ही नहीं हुए.
एजाज अहमद ने कहा कि फरवरी से ही झारखंड कांग्रेस के कुछ नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वे राजद और भाकपा (माले) के खिलाफ हैं. उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ संघर्ष और आंदोलन करते रहे हैं तथा गठबंधन धर्म का पालन राजद और भाकपा (माले) ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ किया है.
वहीं, भाजपा के पूर्व विधायक पवन जायसवाल ने कांग्रेस और राजद दोनों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि दोनों दल एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं और इनका जनाधार समाप्त हो चुका है. उनके अनुसार, दोनों दल केवल ब्लैकमेलिंग और बारगेनिंग की राजनीति करते हैं. पवन जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन अब प्रभावी रूप में बचा नहीं है. कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो कोई मुख्यमंत्री, लेकिन दोनों ही किसी पद के योग्य नहीं हैं. उन्होंने कहा कि इन राजनीतिक घटनाक्रमों से भाजपा का कोई लेना-देना नहीं है.
कांग्रेस ने कहा कि हमारे गठबंधन में कई साथी हैं. अभी हाल में केरल में चुनाव संपन्न हुआ, बंगाल में हुआ, असम में हुआ. इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था. गठबंधन से बाहर भी चुनाव लड़े थे. कुछ साथी ऐसे हैं जिन्हें ना साथ लेना आता है और ना साथ देना आता है. कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि बिहार के राज्यसभा चुनाव में उन्होंने सिर्फ व्हिप जारी कर दिया, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था. हमारे गठबंधन के कुछ ऐसे साथी हैं, जिनको ना साथ लेना आता है और ना देना आता है.