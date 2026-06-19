/झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार से बिहार में भी शुरू हुआ रगड़ा, आमने-सामने आए राजद और कांग्रेस

कांग्रेस ने कहा कि हमारे गठबंधन में कई साथी हैं. अभी हाल में केरल में चुनाव संपन्न हुआ, बंगाल में हुआ, असम में हुआ. इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था. गठबंधन से बाहर भी चुनाव लड़े थे. कुछ साथी ऐसे हैं जिन्हें ना साथ लेना आता है और ना साथ देना आता है. कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि बिहार के राज्यसभा चुनाव में उन्होंने सिर्फ व्हिप जारी कर दिया, लेकिन कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था. हमारे गठबंधन के कुछ ऐसे साथी हैं, जिनको ना साथ लेना आता है और ना देना आता है.