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झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार से बिहार में भी शुरू हुआ रगड़ा, आमने-सामने आए राजद और कांग्रेस

झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सियासी तनातनी खुलकर सामने आ गई है. राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा रहा है और गठबंधन धर्म का पूरी ईमानदारी से पालन किया है.

Written BySunny Kumar
Published: Jun 19, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:48 PM IST
झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार से बिहार में भी शुरू हुआ रगड़ा, आमने-सामने आए राजद और कांग्रेस
Image Credit: महागठबंधन में सभी दल एक दूसरे पर हमलावर (AI Image)

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

सन्नी कुमार पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, स्पेशल स्टोरी और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं.
 

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