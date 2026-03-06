झारखंड में 'शीशमहल' पर रार: प्रतुल शाहदेव का हेमंत सरकार पर हमला, कहा- गरीबों के राज्य में 100 करोड़ का CM आवास क्यों?

Jharkhand News: एक साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने आशंका जताई थी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद के लिए एक भव्य आवास का निर्माण कराने जा रहे हैं, जिसे शीशमहल करार दिया गया था. तब सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बात को लेकर भाजपा का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब इस 'शीशमहल' को कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब भाजपा अपने पुराने आरोपों को लेकर फिर से हमलावर हो गई है. शुक्रवार को रांची में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए.

प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि झारखंड जैसे गरीब राज्य में, जहां आम लोग आज भी रोजी-रोटी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां मुख्यमंत्री के लिए करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से नया आवास बनाना ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद को आदिवासी-मूलवासी और गरीबों की सरकार का प्रतिनिधि बताते हैं, लेकिन उनके लिए इतने बड़े बजट का आवास बनना कई सवाल खड़े करता है.

प्रतुल शाहदेव ने दावा किया कि कैबिनेट दस्तावेजों के अनुसार, मुख्यमंत्री आवास के मुख्य भवन के निर्माण पर लगभग 47 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है, जबकि अन्य खर्चों को मिलाकर यह राशि करीब 69 करोड़ रुपये तक पहुंचती है. साथ ही निर्माण लागत में 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना भी जताई गई है, जिससे कुल खर्च करीब 100 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.

उन्होंने यह भी कहा कि नए आवास परिसर में दो करोड़ रुपये की लागत से फव्वारा, करीब ढाई करोड़ रुपये से अधिक की लैंडस्केपिंग, साथ ही स्विमिंग पूल, जैकूजी और अन्य आधुनिक सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है. भाजपा प्रवक्ता ने यह भी सवाल उठाया कि जब सरकार पहले ही भविष्य में राजभवन और मुख्यमंत्री आवास को स्मार्ट सिटी क्षेत्र में स्थानांतरित करने की बात कह चुकी है, तो वर्तमान स्थान पर इतने बड़े बजट से नया आवास बनवाने की क्या जरूरत है.