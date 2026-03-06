Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3131903
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

झारखंड में 'शीशमहल' पर रार: प्रतुल शाहदेव का हेमंत सरकार पर हमला, कहा- गरीबों के राज्य में 100 करोड़ का CM आवास क्यों?

Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से नए आवास निर्माण को लेकर भाजपा ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है. प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि गरीब राज्य में फव्वारा, स्विमिंग पूल और जैकूजी जैसी सुविधाओं वाला भव्य 'शीशमहल' बनाना जनता के साथ अन्याय है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 06, 2026, 07:02 PM IST

Trending Photos

प्रतुल शाहदेव, बीजेपी प्रवक्ता, झारखंड (Video Grab)
प्रतुल शाहदेव, बीजेपी प्रवक्ता, झारखंड (Video Grab)

Jharkhand News: एक साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने आशंका जताई थी कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद के लिए एक भव्य आवास का निर्माण कराने जा रहे हैं, जिसे शीशमहल करार दिया गया था. तब सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस बात को लेकर भाजपा का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब इस 'शीशमहल' को कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब भाजपा अपने पुराने आरोपों को लेकर फिर से हमलावर हो गई है. शुक्रवार को रांची में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए.

प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाया कि झारखंड जैसे गरीब राज्य में, जहां आम लोग आज भी रोजी-रोटी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां मुख्यमंत्री के लिए करीब 100 करोड़ रुपये की लागत से नया आवास बनाना ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद को आदिवासी-मूलवासी और गरीबों की सरकार का प्रतिनिधि बताते हैं, लेकिन उनके लिए इतने बड़े बजट का आवास बनना कई सवाल खड़े करता है.

ये भी पढ़ें: नीतीश के बिना बिहार अनाथ, जनता के साथ हम भी रो रहे हैं: मंत्री जमा खान का छलका दर्द

Add Zee News as a Preferred Source

प्रतुल शाहदेव ने दावा किया कि कैबिनेट दस्तावेजों के अनुसार, मुख्यमंत्री आवास के मुख्य भवन के निर्माण पर लगभग 47 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है, जबकि अन्य खर्चों को मिलाकर यह राशि करीब 69 करोड़ रुपये तक पहुंचती है. साथ ही निर्माण लागत में 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना भी जताई गई है, जिससे कुल खर्च करीब 100 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. 

उन्होंने यह भी कहा कि नए आवास परिसर में दो करोड़ रुपये की लागत से फव्वारा, करीब ढाई करोड़ रुपये से अधिक की लैंडस्केपिंग, साथ ही स्विमिंग पूल, जैकूजी और अन्य आधुनिक सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है. भाजपा प्रवक्ता ने यह भी सवाल उठाया कि जब सरकार पहले ही भविष्य में राजभवन और मुख्यमंत्री आवास को स्मार्ट सिटी क्षेत्र में स्थानांतरित करने की बात कह चुकी है, तो वर्तमान स्थान पर इतने बड़े बजट से नया आवास बनवाने की क्या जरूरत है.

TAGS

Jharkhand news

Trending news

Jharkhand news
झारखंड में 'शीशमहल' पर रार: प्रतुल शाहदेव का हेमंत सरकार पर हमला
nitish kumar
मैं हूं ना... नीतीश कुमार के सिर्फ 3 शब्द और पिघल गया विधायकों का गुस्सा
nitish kumar
कल जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण करेंगे निशांत और पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे
UPSC Result 2025
IIT के बाद अब UPSC क्रैक: नौकरी के साथ की तैयारी और पहले ही अटेम्प्ट में पाया मुकाम
Nawada News
आंखों में नहीं, सपनों में थी रोशनी: UPSC में 20वीं रैंक लाकर रविराज ने बढ़ाया मान
BJP
बीजेपी में सुर्खियां बनना मतलब रेस से बाहर होना? क्यों फेल हो जाती है कयासबाजी?
Jama Khan
नीतीश के बिना बिहार अनाथ, जनता के साथ हम भी रो रहे हैं: मंत्री जमा खान का छलका दर्द
nitish kumar
नीतीश के राज्यसभा जाने पर गदर: जहानाबाद में JDU दफ्तर में भारी तोड़फोड़
Bihar politics
नीतीश का हश्र देख सहम गए होंगे हेमंत सोरेन! बिहार के पॉवर गेम से खौफ में JMM
Minister Santosh Suman
संतोष सुमन ने नए राज्यपालों को दी शुभकामनाएं, बोले- 'नीतीश कुमार का योगदान अतुलनीय'