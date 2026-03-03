झारखंड में वोटर लिस्ट पर महासंग्राम: अप्रैल से शुरू होगी SIR, घुसपैठियों के मुद्दे पर BJP और JMM में ठनी

Jharkhand SIR News: झारखंड में SIR की प्रक्रिया अप्रैल महीने से शुरू होने जा रही है. इसको लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है. इस मुद्दे पर बीजेपी और जेएमएम के बीच काफी जबरदस्त गहमा-गहमी देखने को मिल रही है.
Jharkhand SIR Latest News: बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के बाद अब झारखंड में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कराने का शेड्यूल तय कर दिया गया है. झारखंड में अप्रैल महीने में एसआईआर कराया जाएगा. इसको लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है. एसआईआर को लेकर मैपिंग का काम पहले से ही जारी था. अब भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखी गई चिट्ठी में अप्रैल महीने में एसआईआर शुरू करने की बात कही गई है.
एसआईआर को लेकर अब झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी और गहमागहमी तेज हो गई है. राजनीतिक दल आमने सामने आ गए हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मार्च तक हर तैयारी को पूरा करने के निर्देश मिले हैं.
झारखंड में एसआईआर कराना बहुत जरूरी: भाजपा
भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को झारखंड के लिए बहुत जरूरी बताया है. भाजपा के प्रवक्ता शिवपूजन पाठक ने कहा कि झारखंड इस देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और जैसे अन्य प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, झारखंड में भी यह उतना ही जरूरी है. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी घुसपैठियों के विषय में लगातार आवाज उठा रही है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी.
हम सुनिश्चित करेंगे कि एक भी वोटर का नाम न कटे: झामुमो
झारखंड मुक्ति मोर्चा भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर पूरी तरीके से तैयार है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि हम तैयार हैं, मुस्तैद हैं. झारखंड की धरती वीरों की धरती है और संघर्ष का दूसरा नाम झारखंड है. केंद्र सरकार की जो मंशा है, उसका हर कदम पर मुकाबला करेंगे और हम अपने कार्यकर्ताओं के जरिए यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी झारखंडी का नाम मतदाता सूची से नहीं कटे. भाजपा पर पलटवार करते हुए मनोज पांडेय ने बताया कि बीजेपी हर जगह हार रही है.
रिपोर्ट- इमरान