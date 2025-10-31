Advertisement
Bihar Chunav 2025: 'आज फिर से सबके साथ बात हो गई है...', जीतनराम मांझी आखिर किस चीज को क्लियर कर रहे हैं?

Jitan Ram Manjhi News: राजद पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारे प्रत्याशियों पर हमला हो रहा है. इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. इस दौरान एनडीए के संकल्प पत्र पर उन्होंने कहा कि हम लोग सभी वादों को पूरा करने वाले हैं.

Last Updated: Oct 31, 2025, 02:26 PM IST

Jitan Ram Manjhi On Bihar NDA Manifesto: बिहार चुनाव के लिए एनडीए ने आज (शुक्रवार, 31 अक्टूबर) को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी समेत केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे. संकल्प पत्र जारी करने के बाद सभी वरिष्ठ नेता अपने-अपने प्रचार अभियान के निकल गए. संकल्प पत्र जारी करने के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत करते हुए एनडीए में सीएम पोस्ट को लेकर अटकलबाजी को क्लियर कर दिया. मांझी ने स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे. उन्होंने कहा कि सबकी सहमति बनी हुई है. हम लोग उन्ही के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और वही मुख्यमंत्री होंगे. केंद्रीय मंत्री मांझी ने कहा कि इस बार हम लोग प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापस आ रहे हैं.

राजद पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशियों पर हमला हो रहा है. इसकी जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. राजद में लोग ये काम कर रहे हैं, उनकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं. बिहार में कानून व्यवस्था अच्छी हो रही है. अपराधियों की पहचान की जा रही है. उन्होंने कहा कि हम लोग संकल्प पत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करने वाले हैं, बिहार लगातार विकसित बिहार की तरफ आगे बढ़ रहा है. वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आने वाले पांच साल में बिहार उद्योग का हब बनने जा रहा है. हम लोग जो भी वादे करते हैं, उसे पूरा करते हैं. जनता को हमारे ऊपर विश्वास है. संकल्प पत्र जारी करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के न होने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि वे आए थे, फिर कहीं कुछ काम होने की वजह से चले गए थे. हम उनके सहयोगी हैं, इसीलिए हमने पूरी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है, जनता हमारे साथ है और हम लोगों का चुनाव अच्छा चल रहा है. 

डिप्टी सीएम ने कहा कि समाज के सभी वर्ग के लोग एनडीए के साथ खड़े हैं. हमारी सरकार 100 प्रतिशत निश्चितता और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी. बता दें कि पटना में शुक्रवार (31 अक्टूबर) को एनडीए ने बिहार चुनाव के लिए अपना साझा घोषणा पत्र जारी किया. इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान, 'हम' प्रमुख जीतनराम मांझी और आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा सहित एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. घोषणा पत्र में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण और किसानों की समृद्धि पर विशेष जोर दिया गया है. एनडीए ने कहा कि यह संकल्प पत्र बिहार को अगले पांच वर्षों में आत्मनिर्भर, विकसित और आधुनिक राज्य बनाने का रोडमैप है.

