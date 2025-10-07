Advertisement
जीतनराम मांझी ने दिल्ली से बनाई दूरी, असम के दौरे पर रवाना हुए, एनडीए में फंस गई सीट शेयरिंग!

NDA Seat Sharing: अगर महागठबंधन की ओर से 8 अक्टूबर को प्रेस कांफ्रेंस कर सीट शेयरिंग की जानकारी दी जाती है या फिर प्रशांत किशोर की पार्टी 9 अक्टूबर को प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर देती है तो एनडीए पर दबाव ज्यादा बढ़ सकता है.

Bihar Chunav 2025: एक तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की ओर से 9 अक्टूबर को प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करने का दावा किया जा रहा है तो महागठबंधन के नेताओं ने भी 8 अक्टूबर को प्रेस कांफ्रेंस करने की बात कही है. दूसरी ओर, एनडीए में अभी सीट शेयरिंग का मामला गड्डमड्ड होता दिख रहा है. मंगलवार को भाजपा की ओर से बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने विनोद तावड़े और मंगल पांडे के साथ चिराग पासवान के आवास पर जाकर मुलाकात की तो दूसरी ओर अब जीतनराम मांझी के नाराज होने की खबरें सामने आ रही हैं. बताया जा रहा है कि दिल्ली से दूरी बनाने के लिए मांझी असम दौरे पर रवाना हो गए हैं. वैसे तो असम में उन्हें अपने मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा करनी है, लेकिन अब वे 10 अक्टूबर के बाद ही लौटेंगे. इसलिए आशंका है कि तब तक के लिए एनडीए की सीट शेयरिंग लटक जाए. बताया जा रहा है कि 10 अक्टूबर के बाद जब वे लौटेंगे, तभी एनडीए के शीर्ष नेताओं से उनकी निर्णायक बातचीत संभव हो सकेगी.

READ ALSO: सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लेकर चिराग पासवान के घर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान-विनोद तावड़े

बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी खुद को कम सीट दिए जाने से उतने नाराज नहीं हैं, जितने कि वे चिराग पासवान को अधिक अहमियत दिए जाने से हैं. अब जीतन राम मांझी की ओर से 15 सीटों की डिमांड रखी गई है और इससे कम में समझौता न करने की भी बात कही है. ऐसा सूत्र बता रहे हैं. मांझी का कहना है कि हमें सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहिए और हम खुद को साइडलाइन नहीं होने देंगे.

भाजपा की ओर से जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 से 8 सीटों की पेशकश की गई है. हालांकि वे कम से कम 15 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं. 

बता दें कि बिहार चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर तो दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को कराया जाएगा. पहले चरण में 121 सीटें आएंगी तो दूसरे चरण में 122 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा. पहले चरण की अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2025 को जारी होगी तो दूसरे चरण की 13 अक्टूबर को. पहले चरण के लिए नामांकन का दौर 17 अक्टूबर को तो दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर को खत्म होगा. पहले चरण के नामांकन की जांच 18 अक्टूबर तो दूसरे चरण के नामांकन की जांच 21 अक्टूबर तक होगी. क्रमश: 20 और 23 अक्टूबर तक दोनों चरणों में नाम वापस लिए जा सकेंगे. मतगणना 14 अक्टूबर को होगा.

READ ALSO: सर्वे में NDA को 150-160 सीटें मिलने का अनुमान, सत्ताधारी गठबंधन के नेता बम-बम

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

