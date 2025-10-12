Advertisement
'अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहूंगा', NDA से नाराजगी की अटकलों पर जीतन राम मांझी ने लगाया विराम

Bihar Chunav 2025: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए से नाराजगी की अटकलों को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा- मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं, मैं जीतन राम मांझी, अपने अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहूंगा.

Oct 12, 2025

NDA से नाराजगी की अटकलों पर जीतन राम मांझी ने लगाया विराम
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है. पटना में शुरू एनडीए और इंडिया महागठबंधन की बैठकें अब दिल्ली में शिफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा नहीं हो सकी है. इस बीच, सहयोगी दलों की नाराजगी को लेकर चर्चा खूब हुई. एनडीए में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की सीटों को लेकर नाराजगी की बात सामने आई थी. इस बीच मांझी दिल्ली से पटना लौट रहे हैं. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी की सरकार होगी. 

नाराजगी की चर्चा पर लगया विराम
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर नाराजगी की चर्चा पर विराम लगाते हुए लिखा, 'अभी मैं पटना निकल रहा हूं. वैसे एक बात बता दूं, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं, मैं जीतन राम मांझी अपने अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहूंगा. बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी की सरकार होगी.' केंद्रीय मंत्री के इस पोस्ट के बाद यह साफ हो गया है कि वे एनडीए से नाराज नहीं हैं.

यह भी पढ़ें: जेपी नड्डा के घर तय हुई BJP की पहली लिस्ट, 80 फीसदी विधायकों को फिर मिलेगा टिकट

बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा, मतगणना 14 नवंबर को होगी. इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) के नेतृत्व वाले एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के बीच माना जा रहा है. महागठबंधन एनडीए का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है. हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए में शामिल है. हालांकि, बिहार की चुनावी जंग में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी राज्य की सभी 243 सीटों पर दावा ठोक दिया है. 

-आईएएनएस

