Bihar Politics: 'हम गरीब हैं, इसलिए कम सीटें मिलीं', सीट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी का छलका दर्द

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए के सीट बंटवारे पर कहा कि वे कम सीट मिलने से निराश जरूर हैं, लेकिन एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे. मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी गरीब तबके की है, जो अभाव में भी संतुष्ट रहना जानती है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 13, 2025, 04:16 PM IST

जीतन राम मांझी (स्क्रीन ग्रैब- ANI)
जीतन राम मांझी (स्क्रीन ग्रैब- ANI)

Jitan Ram Manjhi On NDA Seat Sharing: एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे के बाद केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी. इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में हम पार्टी को 6 सीटें दी गई हैं. हालांकि जीतन राम मांझी इससे कुछ निराश दिखे, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि वे नरेंद्र मोदी और एनडीए के साथ मजबूती से खड़े हैं. जीतन राम मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी गरीब तबके से आती है और उन्होंने हमेशा कमी और कठिनाइयों में जीना सीखा है. उन्होंने कहा, "अंग्रेजी में एक शब्द है 'I am satisfied with what I have' यानी मैं जो मेरे पास है, उसी में खुश हूं. हम गरीब हैं, इसलिए जो मिला है, उसमें भी संतुष्टि है."

जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी को मान्यता न मिलने का दर्द भी साझा किया. उन्होंने कहा कि वे चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त पार्टी बनना चाहते हैं ताकि उन्हें हर प्रक्रिया में भागीदारी मिले. उन्होंने कहा, "हमने 14-15 सीटों की मांग की थी ताकि हमारी पार्टी को मान्यता मिल सके, लेकिन हमें सिर्फ 6 सीटें दी गईं. दुख इस बात का है कि जब इलेक्शन कमीशन की बैठक होती है, तो हमें नहीं बुलाया जाता. मतदाता सूची देने में भी हमें शामिल नहीं किया जाता क्योंकि हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं हैं. यही बात हमारे लिए अपमानजनक है." जीतन राम मांझी ने जोड़ा, "हमने ये मांग सम्मान के लिए की थी, न कि कुर्सी के लिए. लेकिन अब जो मिला है, उसे शिरोधार्य करते हैं."

जीतन राम मांझी ने बार-बार दोहराया कि वे गरीब तबके से आते हैं और अभाव में जीना सीखा है. उन्होंने कहा, “हम भूखे भी रहते हैं, कमी में भी रहते हैं, लेकिन दुखी नहीं होते. हमारा समाज कमी में भी जीना जानता है. हमें जो मिला, उसी में हम संतुष्ट हैं." उन्होंने कहा कि अब उनका लक्ष्य है कि जो भी 6 सीटें हम को दी गई हैं, उन सभी पर जीत हासिल कर एनडीए की झोली में डालें. "हम छह की छह सीटें जीतकर एनडीए को मजबूत करेंगे. नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व करिश्माई है. हमने पहले भी कम में संतुष्टि पाई है और इस बार भी वैसा ही करेंगे."

जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों और कामकाज की तारीफ की. उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार को विकास की दिशा में आगे बढ़ाया है. "आज बिहार में 5 लाख करोड़ रुपये के काम चल रहे हैं. विकास के इतने प्रोजेक्ट पहले कभी नहीं हुए थे. यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का परिणाम है. हम चाहते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार फिर बने ताकि यह विकास लगातार चलता रहे."

जब उनसे पूछा गया कि चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी गई हैं, तो मांझी ने कहा, "उन्हें 29 नहीं, 39 सीटें भी मिलतीं, तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं होती. यह नेतृत्व का फैसला है. बीजेपी का नेतृत्व जिसे बेहतर समझे, उसी को देता है. हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है." हालांकि मांझी ने हल्के अंदाज में एक तंज भी कसा. उन्होंने कहा, "अगर ज्यादा सीटें मिलने से किसी को बड़ा नेता माना जाता है, तो फिर मान लीजिए कि वे बड़े नेता हैं. लेकिन हमारे लिए बड़ा वो नहीं, जो ज्यादा सीटें पाए, बल्कि वो है जो जनता की सेवा करे."

जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप अपमान का घूंट पी रहे हैं ताकि मंत्री पद बचा रहे, तो मांझी ने कहा, "हम अपमान इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हमारी पार्टी को चुनाव आयोग से मान्यता नहीं है. हमें किसी बैठक में नहीं बुलाया जाता. मतदाता सूची में हमें पार्टी के रूप में नहीं माना जाता. ये बातें दुखद हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी है." उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई सम्मान की है, और वे इसे विनम्रता से लड़ेंगे. "हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, बल्कि सम्मान और जनता के अधिकार के लिए राजनीति करते हैं."

जब पत्रकारों ने पूछा कि बिहार में दलितों का बड़ा नेता कौन है, तो मांझी ने कहा, "हम तो छोटे लोग हैं, छोटा कार्यकर्ता हैं. मैं खुद को नेता नहीं मानता, बल्कि जनता का सेवक मानता हूं." मांझी ने कहा कि राजनीति में उनका मकसद सिर्फ जनता के हित में काम करना है, न कि किसी पद या प्रतिष्ठा के लिए.

इस सवाल पर मांझी ने मुस्कुराते हुए कहा, "अगर सीटों की संख्या ही किसी के बड़ा नेता होने का पैमाना है, तो ठीक है, वे बड़े नेता हैं. लेकिन हम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते. हम अपने काम से पहचान बनाना चाहते हैं."
उन्होंने कहा कि दलित समाज में कई नेता हैं और हर कोई अपनी तरह से काम कर रहा है. "हमारा फोकस समाज के कमजोर तबके को मजबूत बनाना है, न कि किसी से मुकाबला करना."

पिछले दिनों मांझी ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी की अनदेखी हुई तो एनडीए को नुकसान उठाना पड़ सकता है. इस पर उन्होंने कहा, "हाँ, मैं अब भी कहता हूं कि अगर हमारे कार्यकर्ता असंतुष्ट हुए तो नुकसान होगा. लेकिन मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि हमारे सभी कार्यकर्ता संतुष्ट रहें." उन्होंने कहा कि वे अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं कि राजनीति में हार और जीत दोनों अनुभव हैं. "मैं खुद कई बार हारा, लेकिन मुख्यमंत्री भी बना और अब केंद्रीय मंत्री हूं. गीता में लिखा है, 'जो हुआ, सो हुआ, जो होगा, सो ठीक होगा.' इसलिए हमें मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है."

जब उनसे परिवारवाद को लेकर सवाल पूछा गया तो मांझी ने तीखा जवाब दिया. उन्होंने कहा, “लालू यादव के परिवार में चार-चार लोग चुनाव लड़ रहे हैं. हमारे यहां तो सिर्फ एक बहू चुनाव मैदान में है. क्या वो वर्कर नहीं है? क्या उसने पार्टी के लिए काम नहीं किया?” उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल बेवजह हैं और जो लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं, उन्हें मौका मिलना चाहिए, चाहे वे किसी परिवार के हों या नहीं.

बातचीत के अंत में मांझी ने कहा कि वे अब पूरी ताकत से एनडीए की जीत के लिए काम करेंगे. "हम गरीब लोग हैं, लेकिन हौसला बड़ा है. हमें जितनी भी सीटें मिली हैं, उन सभी पर जीत दिलाकर हम एनडीए की सरकार बनाने में योगदान देंगे. हमारा मकसद बिहार को आगे ले जाना है.”

इनपुट- रूपेंद्र श्रीवास्तव

ये भी पढ़ें- लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर लगीं दफा 420 समेत ये धाराएं, जानें किस धारा में कितनी सजा

