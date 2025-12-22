Jitan Ram Manjhi: मांझी लगातार बढ़ा रहे NDA की मुसीबत, अब क्या करेंगे PM मोदी और CM नीतीश?

Jitan Ram Manjhi News: हिन्दुतानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बीते कुछ दिनों से NDA की परेशानी बढ़ाने में जुटे हैं. हाल ही में उन्होंने बिहार चुनाव को मैनेज करने का एक बयान देकर विपक्ष के 'वोट चोरी' के मुद्दे को नई हवा दे दी. बयान में मांझी ने बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने 2020 के चुनाव में एक सीट पर 2700 वोट मैनेज कर दिए थे और हारते हुए अपने कैंडिडेट को विजय दिलाई थी. उनका यह बयान ऐसे समय में आया जब विपक्ष की ओर से बीजेपी और चुनाव आयोग पर 'वोट चोरी' के आरोप लगाए जा रहे हैं. मांझी का यह बयान विपक्ष दलों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है. जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो मांझी ने सफाई देते हुए कहा कि विपक्ष ने वीडियो को तोड़-मरोड़कर पेश किया है.

इस बयान पर विवाद शांत होता इससे पहले ही केंद्रीय मंत्री मांझी ने नए विवाद को जन्म दे दिया. अब मांझी अपने बेटे यानी मंत्री संतोष सुमन को कमीशनखोरी सिखा रहे हैं. इस बयान से भी एनडीए की नीति और नियत पर सवाल उठ सकते हैं. दरअसल, केंद्रीय मंत्री मांझी ने हाल ही में अपने बेटे को सलाह दी कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पैसों का इस्तेमाल करें. इस दौरान मांझी ने यहां तक कह दिया कि सांसद और विधायक अपने फंड से 10 प्रतिशत कमीशन लेते हैं, और तुम भी लो. उन्होंने आगे कहा कि वे खुद अपने सांसद फंड के कमीशन से पार्टी की मदद करेंगे. उन्होंने यह बयान एक कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच से दिया.

ये भी पढ़ें- तेजस्वी को अगले साल फिर मिलेगी करारी शिकस्त! बदल जाएगा राज्यसभा सीटों का गुणा-गणित

Add Zee News as a Preferred Source

इतना ही नहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर भी मांझी ने नया पंगा खड़ा कर दिया है. दरअसल, अगले साल अप्रैल में बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने वाली हैं और इनमें से जेडीयू-राजद की 2-2 सीटों के अलावा एक सीट रालोमो की आती है. विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन एक भी सीट जीतने की परिस्थिति में नहीं है. लिहाजा, सभी पांचों सीटें एनडीए के खाते में आने की गुंजाइश है. एनडीए में जेडीयू और बीजेपी दो-दो सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जबकि उपेंद्र कुशवाहा वाली सीट इस बार चिराग पासवान को मिल सकती है. सूत्रों के मुताबिक, चिराग इस सीट से अपनी मां को राज्यसभा भेज सकते हैं. वहीं मांझी भी एक सीट चाहते हैं. इसके लिए उन्होंने अपने बेटे और HAM अध्यक्ष संतोष सुमन को धमकाते हुए कहा कि आपका मुंह क्यों नहीं खुलता. आपको ये मांग करनी चाहिए कि अगर राज्यसभा की सीट नहीं देंगे तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे.

अब देखना होगा कि मांझी को पीएम मोदी और सीएम नीतीश कैसे सेट करते हैं. बता दें कि विधानसभा चुनाव के वक्त भी मांझी कम से कम 15 सीटों पर अड़े हुए थे. इसी वजह से एनडीए में सीट शेयरिंग में देरी हो रही थी. इसके बाद बीजेपी आलाकमान ने हम अध्यक्ष संतोष सुमन से संपर्क साधा और उन्हें 6 सीटों पर राजी किया था.