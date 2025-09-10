Bihar Politics: RJD और राहुल गांधी पर बरसे जीतन राम मांझी, कहा- बिहार में अब युवराज की राजनीति का नहीं है कोई असर
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2917032
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: RJD और राहुल गांधी पर बरसे जीतन राम मांझी, कहा- बिहार में अब युवराज की राजनीति का नहीं है कोई असर

जीतन राम मांझी ने दशरथ मांझी के परिवार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि बिहार सरकार ने उन्हें सम्मान, मकान और रोजगार दिया है. उन्होंने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 10, 2025, 10:26 PM IST

Trending Photos

जीतन राम मांझी
जीतन राम मांझी

पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी ने कहा कि वे एनडीए के मजबूत साथी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को उन पर पूरा भरोसा है. मांझी ने याद किया कि उपराष्ट्रपति चुनाव के समय जब सीपी राधाकृष्णन का नाम आया था तो सबसे पहले उन्होंने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. उन्होंने कहा कि यह अमित शाह के फोन पर किया गया था, गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें फ़ोन कर कहा था की पोस्ट कर दीजिए और यही दर्शाता है कि एनडीए नेतृत्व उन्हें कितना महत्व देता है.

जीतन राम मांझी ने साफ कहा कि आगामी चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार की सरकार एनडीए गठबंधन की सरकार रहेगी. उन्होंने कहा कि हाल ही में कांग्रेस ने कई प्रयास किए लेकिन राहुल गांधी की राजनीति ने बिहार के लोगों को निराश किया. जीतन राम मांझी के अनुसार, कांग्रेस की स्थिति देशभर में कमजोर हो चुकी है और युवराज वाली राजनीति बिहार में भी असरदार नहीं रह गई है.

जीतन राम मांझी ने पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के परिवार से जुड़े मुद्दे पर कहा कि बिहार सरकार ने उनके परिवार का हमेशा सम्मान किया है. उन्हें न केवल मकान दिए गए बल्कि स्वास्थ्य विभाग, पीडीएस में रोजगार भी दिया गया. उन्होंने कहा कि दशरथ मांझी के परिवार को पहले ही इंदिरा आवास योजना के तहत घर मिल चुके थे, फिर भी राजनीतिक फायदा लेने के लिए चाबी देने का नाटक किया गया। बिहार सरकार ने उनकी हर तरह से मदद की। दशरथ मांझी के निधन पर उन्हें राजकीय सम्मान मिला और मुख्यमंत्री ने इसकी देखरेख की। 

Add Zee News as a Preferred Source

एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मांझी ने स्पष्ट कहा कि इसमें कोई भ्रम नहीं है. उन्होंने कहा कि पहले ही अमित शाह से बातचीत हो चुकी है और समय आने पर सीटें तय होंगी. उन्होंने भरोसा जताया कि भाजपा और एनडीए के अन्य घटक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और किसी प्रकार का विवाद सामने नहीं आएगा.

अपने कार्यकाल को याद करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि जब वे बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे. उनमें से 34-35 निर्णय ऐसे थे जो बिहार की दशा और दिशा बदल सकते थे. उन्होंने कहा कि इन्हीं अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) का गठन किया ताकि जनता के हित में काम जारी रखा जा सके.

मांझी ने बताया कि जब वे मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने बेटियों की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त करने का निर्णय लिया था. यह सुविधा प्रथम कक्षा से लेकर एमए तक लागू की गई थी. उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का निर्णय पहले कहीं नहीं लिया गया था.

ये भी पढ़ें- 'अपराधियों का इलाज होम्योपैथी कर रहे हैं नीतीश जी', क्राइम पर डिप्टी CM का बड़ा बयान

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jitan Ram ManjhiBihar politics

Trending news

Jitan Ram Manjhi
Bihar Politics: RJD और राहुल गांधी पर बरसे जीतन राम मांझी
bihar chunav 2025
'असेंबली में माननीय ने तुम-तड़ाम करके...', नीतीश कुमार का व्यवहार मांझी को आज भी याद
bihar chunav 2025
'अपराधियों का इलाज होम्योपैथी कर रहे हैं नीतीश जी', क्राइम पर डिप्टी CM का बड़ा बयान
bihar chunav 2025
'आलू, बालू और लालू के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज...', चौधरी का राजद पर तंज
kajal raghwani news
काजल राघवानी ने 'पायल घुंघुरवाला' गाने पर बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर किया शेयर
bihar chunav 2025
'चूहों का बिहार में राज है, असली मौज में तो यही ले रहे', तेजस्वी का NDA सरकार पर तंज
bihar chunav 2025
'मुझे BJP MLA ने मां बहन की गाली दी, क्या कार्रवाई हुई?' तेजस्वी का PM मोदी पर अटैक
Bihar News
बिहार को हाई-स्पीड कॉरिडोर की सौगात, मोकामा-मुंगेर खंड को केंद्र से मिली मंजूरी
bihar chunav 2025
चंपा विश्वास कांड के सवाल पर भड़क गए मुकेश सहनी, जानिए 20 प्वॉइंट में सबकुछ
bihar chunav 2025
Bihar Chunav:'हमारा 4 विधायक लिया, हम बीजेपी के 40 छीनेंगे', मुकेश सहनी का बड़ा दावा
;