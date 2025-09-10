Bihar Politics: RJD और राहुल गांधी पर बरसे जीतन राम मांझी, कहा- बिहार में अब युवराज की राजनीति का नहीं है कोई असर

पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी ने कहा कि वे एनडीए के मजबूत साथी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को उन पर पूरा भरोसा है. मांझी ने याद किया कि उपराष्ट्रपति चुनाव के समय जब सीपी राधाकृष्णन का नाम आया था तो सबसे पहले उन्होंने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. उन्होंने कहा कि यह अमित शाह के फोन पर किया गया था, गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें फ़ोन कर कहा था की पोस्ट कर दीजिए और यही दर्शाता है कि एनडीए नेतृत्व उन्हें कितना महत्व देता है.

जीतन राम मांझी ने साफ कहा कि आगामी चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार की सरकार एनडीए गठबंधन की सरकार रहेगी. उन्होंने कहा कि हाल ही में कांग्रेस ने कई प्रयास किए लेकिन राहुल गांधी की राजनीति ने बिहार के लोगों को निराश किया. जीतन राम मांझी के अनुसार, कांग्रेस की स्थिति देशभर में कमजोर हो चुकी है और युवराज वाली राजनीति बिहार में भी असरदार नहीं रह गई है.

जीतन राम मांझी ने पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के परिवार से जुड़े मुद्दे पर कहा कि बिहार सरकार ने उनके परिवार का हमेशा सम्मान किया है. उन्हें न केवल मकान दिए गए बल्कि स्वास्थ्य विभाग, पीडीएस में रोजगार भी दिया गया. उन्होंने कहा कि दशरथ मांझी के परिवार को पहले ही इंदिरा आवास योजना के तहत घर मिल चुके थे, फिर भी राजनीतिक फायदा लेने के लिए चाबी देने का नाटक किया गया। बिहार सरकार ने उनकी हर तरह से मदद की। दशरथ मांझी के निधन पर उन्हें राजकीय सम्मान मिला और मुख्यमंत्री ने इसकी देखरेख की।

एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मांझी ने स्पष्ट कहा कि इसमें कोई भ्रम नहीं है. उन्होंने कहा कि पहले ही अमित शाह से बातचीत हो चुकी है और समय आने पर सीटें तय होंगी. उन्होंने भरोसा जताया कि भाजपा और एनडीए के अन्य घटक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे और किसी प्रकार का विवाद सामने नहीं आएगा.

अपने कार्यकाल को याद करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि जब वे बिहार के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए थे. उनमें से 34-35 निर्णय ऐसे थे जो बिहार की दशा और दिशा बदल सकते थे. उन्होंने कहा कि इन्हीं अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) का गठन किया ताकि जनता के हित में काम जारी रखा जा सके.

मांझी ने बताया कि जब वे मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने बेटियों की पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त करने का निर्णय लिया था. यह सुविधा प्रथम कक्षा से लेकर एमए तक लागू की गई थी. उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरह का निर्णय पहले कहीं नहीं लिया गया था.

