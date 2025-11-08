जीतन राम मांझी ने तेजस्वी के बड़े भाई तेजप्रताप को दिया ऑफर! कहा- 'स्वागत करेंगे'

Bihar Chunav 2025: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने चुनाव के बाद विकास करने वाली सरकार का साथ देने की बात कही है. इस पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय संयोजक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शनिवार को तेज प्रताप के बयान का समर्थन किया और कहा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, 'बिहार में जिसने विकास किया है और जो योजना बना रहा है, वो दिख रहा है. आज एक करोड़ लोगों को नौकरी देने और एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की बात की जा रही है. पीएम मोदी ने बिहार को 8000 करोड़ रुपए का कोसी प्रोजेक्ट और मखाना बोर्ड दिया है.'

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

उन्होंने कहा कि आज लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है. बिहार को पहले से कई ज्यादा मिल रहा है. पहले बिहार को जितनी राशि मिलती थी, उससे चार गुना अधिक राशि मिल रही है. अगर तेज प्रताप यादव इन विकास की योजनाओं से प्रभावित होकर एनडीए का साथ देंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे. जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी के सरकार पर वोट चोरी के आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा, 'राहुल गांधी की बात हमें समझ में नहीं आती है कि जब वे विदेश जाते हैं तो भारत की बुराई करते हैं. कोई भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति बाहर जाकर देश की शिकायत नहीं करेगा, लेकिन वे करते हैं. एसआईआर के नाम पर उन्होंने बिहार में कई दिनों तक यात्रा की, लेकिन आज एसआईआर कहां चला गया?'

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा, 'अपनी जनसभा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल करवाया. हमारे यहां छठ महापर्व होता है. लोग इसे पवित्रता से देखते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपने हाल के बयान में इसे नौटंकी बताया. ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति के किसी भी बात पर तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए. राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर बिहार के मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं. हिंदुस्तान में जन्मा व्यक्ति ही हिंदुस्तान का नागरिक होगा, ऐसा संविधान में है. अशुद्धियों को दूर करने के लिए एसआईआर किया गया है. अगर राहुल गांधी इसे चोरी कहते हैं, तो यह सिर्फ उनके दिमाग का दोष है.'